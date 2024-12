Vox y la infamia zurda del plumilla

Enciendo la televisión al mediodía cuando el trabajo me lo permite, y el mando me lleva muchos días a programas de actualidad y de tertulia política. Veo durante unos minutos algún programa de “esa estirpe”, y cuando oigo hablar a algunos sujetos/as empiezo a notar la “infamia zurda” de los susodichos. Las palabras de esos tertulianos y tertulianas asquean, palidecen al periodismo, y te preguntas si de verdad piensan lo que dicen, opinan o expresan.

Estos tertulianos/as son estúpidos sectarios, tontos del culo cuando afirman que Vox tendría que ser declarado ilegal, que promueve el odio... Y siempre está el que la dice más gorda: que Vox no está dentro de la Constitución... ¡Entonces es cuando me río! ¡Cómo pueden aseverar semejante barbaridad cuando Vox es la formación que respeta en su máxima expresión nuestra Carta Magna!

Para finalizar, permítanme afirmar, y con convicción, que cada día aparecen más “plumillas mamones” que se pasean por las teles zurdas como los elegidos de los elegidos... ¡Ah! Y el odio lo desprenden ellos, no las gentes de Vox!

Estos mequetrefes de periodistas, que si no tuvieran detrás a miles de sumisos fanáticos zurdos no servirían ni para “palanganeros”, se creen que el pueblo español en su conjunto lo forman borregos con pedigrí.