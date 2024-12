Vuelven a Valencia los anacrónicos circos con animales

"En los circos debe prohibirse la presencia de todos los animales, sin distinción, pues el hecho de obligarlos a participar en espectáculos es totalmente contrario a su naturaleza; por esa razón se usan elementos de castigo para someterlos, porque es algo que nunca harían voluntariamente", declara la bióloga Valenciana Rosa Más tras el anuncio de que volverán los circos con animales a Valencia de la mano de PP y Vox.



La plataforma defensa animal hemos señalado en los medios como muy preocupante el hecho de que las dos formaciones pacten una enmienda transaccional para que la prohibición del uso de animales en espectáculos circenses se limite únicamente a especies de fauna salvaje y en un comunicado calificamos esto como "una tomadura de pelo y una muestra de que en lugar de estar trabajando por las personas que lo han perdido todo, prevalece su desprecio por los animales".

También es cierto que los partidos de derechas se están aprovechando de la ley de malestar animal que impulsó Podemos haciendo diferenciaciones entre especies sin el mayor rigor científico (aprovechándose de ello ahora los que quieren explotar animales).

"En cuanto a la distinción entre animales salvajes o domésticos, es totalmente engañosa debido a que hace muchos años que los circos se proveen de animales criados en cautividad, lo que les confiere la falsa calificación de animal doméstico, definido como aquel que depende del ser humano para su supervivencia, pero que no tiene el menor fundamento biológico, porque un animal silvestre lo es independientemente de sus circunstancias. En el caso de la cría en cautividad, se trata de haber forzado un comportamiento aberrante en esos animales, no a que haya cambiado su esencia", lamenta la bióloga.

La plataforma defensa animal también apoyamos un comunicado emitido por rebeldes indignadas respecto a las causas climáticas que nos han llevado a la DANA, que señala lo siguiente:

"La industria alimentaria de origen animal es la principal causa de la crisis ecológica y climática, al destruir los océanos y bosques que regulan el clima terrestre y emitir más GEI que el transporte mundial, y el urbanismo descontrolado aumenta los efectos de las inundaciones: transición a dietas vegetales y decrecimiento profundo como medidas urgentes y silenciadas ante el previsto aumento exponencial de catástrofes climáticas".

RETROCESO EN CUANTO A PROTECCIÓN ANIMAL

La plataforma señalamos en un comunicado que el hecho de que decidan volver a explotar animales en Valencia supone un retroceso a los avances conseguidos por el movimiento animalista y afeamos a ambas formaciones políticas su actitud, pero también a los que hicieron una nefasta ley de protección animal que ahora favorece estas cosas.

El polémico Circ de Nadal prepara su reapertura en Valencia con animales «domésticos de todo el mundo» y no descarta fieras.

Tenemos que recordar que este circo ya protagonizó en Alfafar una larga polémica actuando incluso con la prohibición ya en vigor y acusamos al polémico alcalde del municipio, Juan Ramón Adsuara (PP) de no actuar para el cumplimiento de la legalidad hasta verse envuelto en un posible procedimiento judicial que le obligó a posicionarse para evitarlo y el juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Valencia finalmente señaló que el circo no podía utilizar animales rechazando el recurso que interpuso el circo.

El mismo alcalde que pide que no protestemos en "su" pueblo y vayamos a otros más violentos para que nos peguen la paliza por ejercer el derecho legítimo a protestar en defensa de los toros maltratados durante "sus" fiestas.

Cómo está demostrado en material gráfico muy claro y como reconoció el propio alcalde, este circo también incumplía las medidas de seguridad que en ese momento estaban impuestas por el covid.

Por otro lado, además de actuar incumpliendo las medidas de seguridad y la prohibición de utilizar animales en circos, también especialmente la mujer del dueño, tuvo conmigo muy malas formas, además de que el circo llegó a amenazar con cerrar periódicos solamente porque informaban. Es vergonzoso ver cómo los políticos han llegado a priorizar el devolver los circos con animales en una de las peores situaciones de Valencia, en lugar de atender a toda la gente que está llenando las calles para pedir soluciones y ayudas que no llegan.

Esto demuestra su falta de capacidad para estar al frente de estas situaciones y su absoluto desconocimiento de los intereses de los animales que no pasan bajo ningún concepto por ser utilizados al antojo del humano, como bien explica la bióloga y el sentido común.

En muchas partes del mundo hay animales sufriendo en circos y exhibiciones, siendo obligados a vivir en situaciones similares a las de las granjas, sometidos de manera constante al dolor, al miedo y la angustia con el fin de usarlos en un espectáculo.

Un exhaustivo estudio científico publicado hace unos años demostró que los circos causan un enorme sufrimiento a los animales que usan en las actuaciones, a lo que se suman los contundentes informes veterinarios de AVATMA.



EDUCACIÓN A LA INFANCIA

Como no, esto es una forma de normalizar desde la infancia el abuso y el egoísmo sobre los demás y nuestra plataforma siempre ha promovido que la educación a la infancia en el antiespecismo es fundamental para una sociedad compasiva y voy a recordar el testimonio público que una madre publicó al mandar una carta al colegio de sus hijos en 2015 tras organizar el mismo una excursión a un circo que explota animales:

Estimado claustro de profesores, les escribo esta nota para comunicarles que nuestro hijo no asistirá a la salida que el viernes próximo 21 de febrero hará su clase al circo.

El motivo es que en casa tratamos de educarle en el amor a los animales, y en el respeto a su vida, a su libertad y a su dignidad. Y en un circo con animales no se respeta ninguno de estos tres valores. Les vamos a explicar nuestra postura. Un espectáculo circense con animales obliga a estos a realizar números que en ningún caso pueden aceptarse como “naturales” para ellos.

Este es un aspecto esencial de la normativa proteccionista genérica en vigor en varias Comunidades Autónomas, que en su Artículo 4.2.f, formando parte de la lista de prohibiciones genéricas respecto a nuestro proceder con los animales, incluye la de “Imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición o que impliquen trato vejatorio”.

Resulta evidente que los números que por lo común suelen hacer los animales en la pista no responden en ninguna de sus formas a lo que pudiera identificarse con “actitudes propias de su condición”, a menos que se demuestre lo contrario, es decir, que es “propio de la condición de los elefantes”, por ejemplo, levantar humanos con sus patas, o bailar subidos en un pequeño taburete.

Además, no conocemos el método empleado para conseguir tales comportamientos, y que muy probablemente tuviera que ver con la imposición de una disciplina violenta y agresiva, especialmente en animales salvajes con un marcado carácter depredador, como son los leones o los tigres. En todo caso no vamos a formar parte ni a fomentar un espectáculo en el que se hace sufrir a un animal sacándole de su hábitat natural, encadenándole, encerrándole en espacios absolutamente inadecuados para cualquier ser vivo, obligándole a realizar actos fuera de su naturaleza y menoscabando su libertad y su dignidad.

Por ello, Diego no asistirá a la salida, y tendremos que buscar una actividad alternativa para no disgustar al niño, y que esté lo más en consonancia posible con los valores que le tratamos de inculcar.

Por último, deseamos hacer una invitación a los educadores de nuestros hijos para que se muestren críticos con espectáculos que no respetan los derechos elementales de seres independientes que tienen sus propios intereses y deseos, y ni unos ni otros pasan desde luego por hacer de bufones en la pista y llevar una vida reducida a interminables viajes y ridículos números.

Tampoco por la soledad de un carromato y el encadenamiento. Desde nuestra familia apelamos a la conciencia ética y a la puesta en práctica de un ejercicio moral e intelectual que deberíamos tener en cuenta de forma continua para beneficio de nuestra sociedad: la empatía. Y, como lógica consecuencia, una solidaridad global que incluya a todos los sujetos sintientes, y no solamente a los humanos.

El colegio es el otro ámbito por excelencia, por detrás de la familia, en el que se ha de educar a las siguientes generaciones, no solamente en destrezas y habilidades, sino también en valores que sean positivos para la sociedad y el mundo en el que está imbuida.

Es una sinrazón que los valores que tratamos de enseñar en casa no se vean reflejados en el colegio. Finalmente, queremos transmitirles que somos conscientes de un detalle muy importante: entendemos que esta salida se ha llevado a cabo como parte de una programación y para divertimento de los niños, y que muy probablemente nunca se han tenido en cuenta las consideraciones que hemos expuesto. Rogamos que a partir de ahora sí se tengan en cuenta estas consideraciones y se piense en alternativas tales como circos sin animales.

Hay alternativas de ocio que no implican el sufrimiento de ningún ser vivo. En Cataluña ya se han prohibido y muchos municipios se están sumando a la iniciativa. Atentamente. PD. Por si desean más información, les remitimos a una de las muchas peticiones para que se prohíban los circos con animales, que nosotros mismos hemos secundado. En este caso, para que prohíban los circos con animales en la Comunidad de Madrid.

CONCLUSIONES: LOS POLÍTICOS PRIORIZAN EL ABUSO ANIMAL

No hay nada más perverso que aprovecharse de los que menos pueden defenderse, los indefensos animales obligados a ser desplazados, hacinados, duramente entrenados y utilizados al servicio del humano por pura codicia.

Durante las Navidades, que tanto se habla de paz y amor, veremos a muchísimos animales obligados a participar en cabalgatas, con recorridos repletos de gente, estridentes ruidos y exceso de luminosidad y cuyos intereses están muy alejados de las perversas ideas humanas. Cada Navidad se matan como alimentos navideños muchos millones de bebés animales y una incontable lista de víctimas marinas. Sin embargo, otras personas decidimos disfrutar de todo, pero de manera compasiva excluyendo a los animales del menú.

Todo esto también tiene consecuencias nefastas para el medio ambiente y luego nos quejamos y lloramos por las DANAS.

Animales encerrados en belenes, en reducidos espacios, como si fuesen objetos de exposición. ¿Por qué deben pasar horas y horas expuestos en minúsculos decorados, sin apenas poder moverse, ignorando sus intereses, cuando para el resto de elementos de las representaciones son artificiales?, se preguntaba en un artículo de opinión Raquel Aguilar.

“Resulta impensable que, a día de hoy, aún tengamos que decirle a la gente que no regale animales en Navidad”, afirma Lola Bernardo, fundadora de la Asociación Abrazo Animal que dirige el Centro Municipal de Protección Animal de Las Rozas de Madrid. “Sigue habiendo muchas personas que regalan animales. Cuando llega la Navidad, empieza a llegarnos un chorreo de petición de cachorros de gato y perro para regalar como si fueran un juguete”.

A todo esto se suma la gente que regala en Navidad peces o aves secuestradas de su hábitat, provocando un terrible sufrimiento a animales que bajo ningún concepto deben estar en jaulas o ridículas peceras sirviendo de adorno.

Si hablamos de Navidad también podríamos profundizar en el derroche y consumismo innecesario, pero eso daría para otro artículo y tampoco podemos olvidarnos del egoísmo que supone el uso de pirotecnia sabiendo que afecta a muchos animales que la gente tiene en sus casas como miembros de la familia, infancia y adultos autistas, personas con enfermedades, bebés o las consecuencias para la fauna y el medio ambiente.

Para colmo, también algunos circos en España abusaran de los animales, como ahora pasará en Valencia por culpa de la irresponsabilidad política, que prioriza estas aberraciones en una situación límite que vivimos por culpa de la dejadez en cuanto a la crisis climática.

Un nuevo estudio de Metabody y Rebeldes Indignadas presenta la pesca como industria más destructiva de la historia, seguida de la acuicultura, la ganadería y la avicultura como principal fuente de destrucción de los océanos, que son vitales para el sostenimiento de la vida en la Tierra y están actualmente al borde del colapso, con una amenaza renovada de océanos muertos y extinción humana.

Estas fiestas que se acercan y que se llaman de "paz y amor" desde luego son todo lo contrario para los animales y solamente he hecho un resumen.

Lo cierto es que no hay ninguna necesidad de utilizar a los animales ni en los circos ni en ningún otro fin como la alimentación, vestimenta, otros entretenimientos o por ejemplo, la experimentación. La definición que hace la RAE del especismo como la discriminación por especie a los animales es muy acertada, pues es lo mismo que hacen las personas racistas con la gente de color.

Consideramos inferior a una especie y ya la utilizamos a nuestro antojo, exactamente lo mismo que hacían los esclavos con sus víctimas.

La mayoría de circos que se fueron reinventando excluyendo el uso de animales, tienen incluso ahora más visitas porque cada vez más la sociedad entiende que no es necesario para divertirse el sufrimiento de protagonistas involuntarios y que la educación a la infancia debe ser en la empatía como bien he señalado en esa carta que una madre hizo pública.

Lo cierto es que los niños que entran a los circos con animales, al igual que a otros lugares como los zoológicos y acuarios, es porque se les engaña y no se les explica que esos animales secuestrados están sometidos y que sus intereses no son para nada servir a los humanos, pues precisamente van porque les gusta ver a los animales desconociendo absolutamente su situación.



Ya que los políticos no están a la altura y no hacen más que retroceder, te pido que seas tú quien no sea partícipe del sufrimiento animal en ninguno de los fines aplicando el antiespecismo. Todo el mal que estamos haciendo a los animales nos está viniendo devuelto en cuanto a difíciles situaciones cada poco tiempo.

Seguramente pronto anunciaremos movilizaciones frente al circo que esta Navidad ya va a montar y tantas polémicas generó en Alfafar.

Para estar al tanto, sigue especialmente en Instagram mi página de activismo "Diego Nevado Martínez" y no dudes en escribirme al privado para cualquier duda sobre la necesidad de dejar de utilizar a los animales independientemente del fin que el humano ha normalizado.