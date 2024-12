David García narra su propia batalla personal en su libro; ‘Mi madre no me quiere’.

CÍRCULO ROJO.- ¿Hasta qué punto las relaciones de la infancia marcan nuestro carácter? Esta pregunta es el punto de partida para acompañar a David García en su libro: ‘Mi madre no me quiere’. “Justo después de la primera sesión de terapia, me iba a la casa de Jijona en la que vive mi madre porque quería ir a por mi ropa de invierno (por poner en contexto, mis padres se acababan de divorciar hacía unos meses y ella se quedó viviendo allí. Además, aquel mes de marzo hizo mucho frío, nevó apenas una semana después de llegar y yo solo tenía ropa de verano, que fue lo que llevé a México)”, explica él mismo.





“A pesar de que había estado tratando de llamarla con una semana de antelación, nunca respondía a mis llamadas, así que lo que me encontré fue la puerta cerrada y que mi madre había cambiado la cerradura. Así que no me quedó otra que llamar a la policía para que tratase de localizarla y me ayudasen a entrar a casa a por mis cosas. Al día siguiente, cuando conducía de vuelta al pueblo de mi padre, me invadió un pensamiento: no le importaba nada de nada a mi madre, que ni tan siquiera me abría para ir a por mi ropa. Así fue como después de 30 años de vida me di cuenta de que mi madre no me quería. Y que ese iba a ser el título para el libro que contase la historia de mi vida”, añade.





Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una época en la que encontramos referentes que viven vidas superficiales y tratan de mostrar vidas perfectas, en este libro el protagonista es una persona auténtica y que te habla desde el corazón, haciéndote viajar a cada situación y momento a través de sus sentimientos y emociones y abriendo por primera vez su corazón al mundo. Todo eso además escrito con un tono muy particular que convierten a “Mi madre no me quiere” en una obra apasionante, adictiva y ligera de leer”.





SINOPSIS





¿Qué sucede cuando la persona que debería amarte incondicionalmente es la misma que te causa más dolor?





Mi madre no me quiere es mi historia, un viaje que me llevó a enfrentar las cicatrices de una infancia marcada por el rechazo y la incomprensión. A lo largo de estas páginas, comparto cómo he navegado por las turbulentas aguas de una relación rota con mi madre, mientras busco desesperadamente el amor propio y la redención.





Desde las vibrantes calles de Madrid hasta los rincones más escondidos del sudeste asiático, cada etapa de mi camino ha sido una batalla contra los fantasmas del pasado. Este relato no es solo una confesión, es también un testimonio de resiliencia, de cómo he intentado reconstruir mi vida, incluso cuando todo parecía perdido.





Mi madre no me quiere es mi viaje de autodescubrimiento, una exploración de las relaciones familiares y una búsqueda constante de segundas oportunidades. Con una narrativa cruda y honesta, te muestro que, aunque la vida nos desafíe con sus peores golpes, siempre es posible encontrar la fuerza para seguir adelante.





Este libro es para quienes, como yo, han sentido el peso del abandono, para los que luchan por encontrar su lugar en el mundo, y para todos los que, en medio de la adversidad, buscan redescubrir su propio valor.





¿Te atreves a mirarte en el espejo y enfrentarte a las verdades que más duelen?





AUTOR





Soy David García, y Mi madre no me quiere es mi primer libro. Siempre me ha apasionado escribir, pero nunca pensé que tendría tantas historias que contar. Después de terminar mi primera relación amorosa, me di cuenta de que el dolor que arrastraba desde mi infancia seguía afectando mis relaciones. Decidí enfrentarme a mis fantasmas del pasado y comprendí que muchos de mis problemas provenían de la compleja relación con mi madre.





Escribir este libro ha sido un viaje de liberación y sanación. He aprendido que, por mucho que nos duela, a veces debemos alejarnos de personas tóxicas, incluso si son de nuestra propia familia. Este libro es mi legado, un mensaje de esperanza para aquellos que luchan por liberarse y encontrar su verdadera felicidad.





