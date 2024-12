Barcelona Noticia propone descubrir el pueblo que encabeza el turismo rural en Cataluña

Mura se consagra como uno de los mejores destinos turísticos rurales del mundo gracias a su compromiso con la sostenibilidad y su inigualable encanto histórico Acaba de darse a conocer una noticia importante para Barcelona y su provincia porque a tan solo una hora de la ciudad, un pintoresco rincón ha captado la atención del mundo. Mura, un pequeño municipio de la comarca del Bages, ha sido distinguido como uno de los mejores pueblos turísticos a nivel mundial por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Este reconocimiento no llega por casualidad: Mura combina un entorno natural espectacular, una historia palpable en cada esquina y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Un galardón internacional

El distintivo Best Tourism Villages otorgado por la OMT busca destacar a los pueblos que son ejemplos sobresalientes de turismo rural y sostenibilidad. En esta edición, Mura destacó entre otros candidatos gracias a su equilibrio entre el desarrollo turístico y la preservación de su patrimonio cultural y natural. El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, donde se encuentra enclavado, ofrece un paisaje único, con senderos que parecen llevar al pasado.

El proceso de selección llevado a cabo por el Comité Asesor de la OMT fue exhaustivo. Se analizaron aspectos como los recursos culturales y naturales, sostenibilidad económica, social y ambiental, infraestructuras, conectividad y gobernanza turística. La combinación de estos elementos permitió a Mura destacar frente a otros pueblos aspirantes.

Encanto histórico en cada rincón

Recorrer Mura es como entrar en un escenario medieval. Calles empedradas, casas de piedra y monumentos históricos como la Iglesia de Sant Martí, del siglo XI, hacen de este pueblo un lugar único. Su encanto no es algo nuevo: en 2019 ya fue reconocido como uno de los pueblos más encantadores de Cataluña en los premios otorgados por la Agencia Catalana de Turismo.

El ambiente de Mura no solo invita a la contemplación, sino también a disfrutar de su rica historia. Cada rincón cuenta una historia, y cada paisaje transmite una paz difícil de encontrar en otros destinos turísticos.

Compromiso con la sostenibilidad

Uno de los aspectos que más valoró la OMT fue el compromiso del municipio con la sostenibilidad. Mura ha implementado diversas iniciativas que buscan equilibrar el turismo con la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, se han adoptado tecnologías modernas para proteger los recursos naturales y se han impulsado proyectos para la preservación de las construcciones tradicionales de piedra seca, una técnica arquitectónica que define su paisaje.

Además, el apoyo institucional ha sido clave. La candidatura de Mura contó con el respaldo de la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, consolidando al municipio como la apuesta oficial de la región. Este esfuerzo conjunto resalta la importancia de la colaboración entre diferentes niveles de gobierno para promover el turismo sostenible.

Más allá de Mura: el impacto del turismo rural en Cataluña

Mura no es el único pueblo catalán que ha recibido este prestigioso reconocimiento. En 2022, Rupit obtuvo el mismo galardón, destacando también por su encanto rural y compromiso con la sostenibilidad. Este tipo de distinciones refuerzan la posición de Cataluña como un destino líder en turismo rural y ponen en valor la belleza y autenticidad de sus pequeños municipios.

Por otro lado, pueblos como Pals están en camino de alcanzar un reconocimiento similar. Este año, Pals ha sido incluido en el programa Update de la ONU, diseñado para mejorar destinos y ayudarlos a aspirar al distintivo Best Tourism Villages. Esto demuestra que Cataluña tiene un compromiso continuo con la mejora y sostenibilidad de su oferta turística.

Un destino que inspira

El galardón no solo es un reconocimiento al esfuerzo de Mura, sino también una invitación para explorar este tesoro escondido. Para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y un contacto genuino con la historia, Mura es una visita obligada. Su reciente distinción lo consolida como un referente en turismo rural, no solo en Cataluña, sino en el mundo.

Cada kilómetro recorrido hacia Mura vale la pena, y al llegar, el entorno y la hospitalidad de su gente harán entender por qué ha sido reconocido como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo.