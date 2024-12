El nuevo single del productor Marcos Bayón enfatiza su pasión por la composición musical para cine

Un productor ecléctico y vanguardista, un compositor prolífico, un músico versátil y talentoso… Son muchas las señas que conforman la identidad de Marcos Bayón, creada y consolidada durante los más de 30 años de su carrera musical.

Propietario del bucólico estudio de grabación y producción musical en la sierra oeste de Madrid “Prasat Bayon Studio”, Marcos recrea desde su templo musical un universo que combina lo orgánico y analógico con las herramientas electrónicas más actuales.

Entre producciones musicales para otros artistas, sesiones de grabación en el estudio, y trabajos de mezcla y mastering, Marcos Bayón regresa siempre al origen y sigue componiendo y produciendo nuevas canciones, ya desde otro lugar más estático que el que le llevó a subirse durante gran parte de su carrera a multitud de escenarios como músico y artista; desde frontman de sus propias bandas o proyectos en solitario hasta las giras mundiales con la artista Bebe y su multipremiado álbum “Pa Fuera Telarañas”, de quien fue arreglista y director musical.

Para finalizar este prolífico año y haciendo gala de esa atracción incipiente hacia el mundo audiovisual, Marcos Bayón presenta su nuevo single “V2.0 (The Rising)”. Desde que compuso la banda sonora del documental “Morir para contar” del afamado director Hernan Zin en el año 2018, el polivalente productor, músico y compositor ha ido desarrollando con notoriedad su pasión por la composición de música para cine.

En sus propias palabras, “muchas de las bandas sonoras de la industria mainstream de hoy en día son repetitivas y similares entre sí y con mis composiciones pretendo aportar innovación y frescura creando música más original y menos orquestada”. Bayón dice encontrar una gran inspiración en la visualización de imágenes; “Disfruto enormemente creando paisajes sonoros ambientales que evocan emociones y se desvían de los estilos musicales convencionales. Me gusta experimentar con diferentes texturas, superposiciones armónicas y patrones rítmicos para cautivar al oyente, huyendo de los clichés y creando una experiencia auditiva innovadora”.

En este nuevo single, Marcos Bayón propone un viaje musical servido en formato de banda sonora instrumental cargada de profundidad y emocionalidad, donde también puede apreciarse el estilo propio y sonido característico de sus guitarras, instrumento que le ha acompañado inseparablemente desde muy joven.

Se puede escuchar “V2.0 (The Rising)” a partir del 12 de diciembre en todas las plataformas.