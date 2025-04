Repara tu Deuda Abogados cancela 246.192 € en Jaén (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

Un total de 5 nuevos casos de cancelación de deuda en Jaén (Andalucía) han tenido un resultado satisfactorio Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 246.192 euros de deuda en Jaén (Andalucía). Un total de 5 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Jaén.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer ha quedado liberada de una deuda de 33.413 euros. Solicitó los primeros préstamos tras divorciarse de su marido, lo que supuso una gran disminución de los ingresos y un más que notable aumento de los gastos. Con su nómina no podía acometer el pago de los gastos esenciales de ella y de su hijo. Posteriormente tuvo que solicitar nuevos créditos para hacer frente a gastos extraordinarios como la reparación de un vehículo, un par de mudanzas y problemas médicos. Además, sufrió en varias ocasiones la falta de empleo.

2) En Úbeda, otra mujer ha sido la beneficiaria de esta legislación. La deuda cancelada asciende a 91.218 euros. Solicitó los préstamos cuando tuvo a sus dos hijas ya que su expareja estuvo muchas épocas sin empleo y con los ingresos familiares no era suficiente para pagar todos los gastos que generaba una familia de 4 miembros. Poco a poco fue solicitando créditos para hacer frente a los gastos familiares ordinarios. Luego, necesitó otros créditos para pagar los anteriores, hasta que la situación se volvió insostenible.

3) En Linares, un hombre, soltero, ha quedado exonerado de una deuda de 37.916 euros. Su insolvencia se originó por necesitar financiación para cubrir gastos ordinarios como alquiler, suministros, etc debido a la falta de trabajo estable. Aunque actualmente ha conseguido cierto grado de estabilidad laboral, no ha logrado pagar el importe debido con los ingresos obtenidos.

4) De Andújar es otro hombre que empieza desde cero al liberarse de su deuda de 63.300 euros. Inició una actividad empresarial de venta ambulante. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, su actividad se vio resentida por el paso de cada ejercicio, facturando cada vez menos y no generando lo suficiente para cubrir costes. A este hecho se le sumó la aparición de la pandemia del COVID-19, lo que provocó el cese de su actividad.

5) 20.345 euros es la cifra exonerada por un hombre. Todo se originó tras el divorcio de su mujer en el año 2016. Por ello, el deudor tuvo que hacer frente a todos los gastos únicamente con su sueldo, el cual apenas superaba los 1.000€ mensuales, y abonar mensualmente la manutención a su hijo. Además, se vio obligado a cambiar de vivienda.

La Ley de Segunda Oportunidad está destinada a aquellos particulares y autónomos que se encuentran en estado de insolvencia. El objetivo es que puedan reactivarse en la economía. Así, no sufren embargos en sus nóminas, dejan de recibir las angustiantes llamadas de bancos y entidades financieras y salen de los listados de morosidad, como ASNEF. Si lo desean, pueden solicitar financiación para empezar de nuevo desde cero y registrar futuros bienes a su nombre.

