Gi Group Holding, galardonada en los IX Premios Innovación y Salud de Mutua Universal por sus iniciativas en bienestar laboral y seguridad

Gi Well, se centra en el cuidado de la salud física de sus empleados, pero también aboga por su bienestar emocional y mental. Por su parte, SILA tiene como objetivo prevenir accidentes laborales y garantizar un entorno de trabajo más seguro Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RR. HH., ha sido reconocida con el galardón Institucional en la IX Edición de los Premios Innovación y Salud de Mutua Universal. Un reconocimiento que destaca el esfuerzo constante por innovar en la prevención de riesgos laborales y cuidar el bienestar integral de los equipos.

Este reconocimiento ha sido otorgado gracias a iniciativas como Gi Well, un programa integral orientado a fomentar el bienestar físico, emocional y social de los empleados, y la implementación de soluciones innovadoras como SILA Detection System Forklift Trucks, una herramienta de IA utilizada para prevenir los accidentes laborales en las fábricas.

Mónica Muncharaz, Health & Safety Manager en la línea de trabajo temporal, permanente y formación, Gi Group, "en Gi Group Holding, los trabajadores ocupan un lugar central y el cuidado de las personas es uno de los valores principales de nuestra compañía. Por ello, nuestro objetivo es impulsar el bienestar de los equipos gracias a iniciativas que se realizan periódicamente, con el fin de mejorar la salud física y mental de los empleados, y evitar en la medida de lo posible los accidentes laborales. Nuestra misión es cuidar de las personas, y esta siempre será la base sobre la que se asentarán todos los proyectos que llevemos a cabo".

Innovación al servicio de la seguridad y la salud

El sistema SILA Detection System Forklift Trucks utiliza inteligencia artificial para mejorar la seguridad en los entornos industriales. Esta herramienta avanzada permite la detección de proximidad de las carretillas elevadoras, alertando a los conductores sobre la presencia de peatones, objetos u otros vehículos cercanos, con el objetivo de prevenir accidentes laborales y garantizar un entorno de trabajo más seguro. Noelia Domínguez, Health & Safety Managerde la línea de outsourcing de servicios, Gi BPO afirma que "integrar la Inteligencia Artificial en nuestras fábricas revolucionará la industria, y además la forma de proteger a los empleados. Gracias a estos sistemas de IA podemos identificar y prevenir riesgos que a largo plazo pueden convertirse en un problema ya que la seguridad de los empleados es un tema crucial en nuestra compañía".

Por su parte, Gi Well se ha consolidado como un modelo a seguir en programas de salud laboral. Incluye iniciativas que abarcan desde talleres de gestión del estrés y sesiones de mindfulness, hasta actividades para fomentar hábitos saludables y políticas flexibles que promueven la conciliación entre la vida personal y profesional. Además, con su programa Gi Care, formalizan su política de conciliación con acciones como dos días de vacaciones por el cumpleaños, teletrabajo o suscripción a Netflix para el personal de la compañía. Por otro lado, la utilización de SILA, ayudándose de la inteligencia artificialpara prevenir accidentes en las fábricas y reducir al máximo los accidentes laborales, es una tecnología que el grupo pretende implantar en otros servicios similares de la marca.

Este premio resalta la importancia de la innovación en la gestión del bienestar laboral, reafirmando la misión de Gi Group Holding de poner a las personas en el centro de sus proyectos y fortalecer una cultura organizacional basada en el cuidado y la diversidad.