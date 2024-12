Vertiv presenta un SAI compacto con alta densidad de potencia para grandes centros de datos y otras aplicaciones críticas

El SAI Vertiv™ PowerUPS 9000 proporciona protección eléctrica altamente eficiente, escalable y fiable para entornos con limitaciones de espacio Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, ha presentado hoy el Vertiv™ PowerUPS 9000, un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida, power supply o UPS) altamente eficiente, con alta densidad de potencia y un tamaño compacto. El equipo ha sido diseñado para dar soporte a aplicaciones TI, desde informática tradicional hasta sistemas de alta densidad. El nuevo SAI ya se encuentra disponible a nivel global en modelos con certificación UL y CE, con capacidades que van desde 250 hasta 1250kW por unidad.

El nuevo Vertiv PowerUPS 9000 ha sido creado para ofrecer una alta densidad de potencia, así como una elevada eficiencia en modo doble conversión de hasta el 97.5%. El sistema permite una instalación rápida y sencilla, con entrada de cable por la parte superior o inferior, y cuenta con protección de backfeed y opciones de kits de fallo a tierra integrados sin necesidad de espacio adicional o instalaciones in situ. Las unidades pueden implementarse en cualquier parte del mundo, reduciendo los riesgos en torno al servicio, retrasos de entrega y periodos de inactividad.

"El nuevo SAI Vertiv PowerUPS 9000 ha sido creado para maximizar la fiabilidad y eficiencia, al tiempo que reduce el tamaño y complejidad", afirmó Giovanni Zanei, vicepresidente de Large Power Conversion en Vertiv. "Gracias a su estructura modular y alta densidad de potencia, estos equipos proporcionarán la protección eficiente y fiable que necesitan los clientes de centros de datos para proteger tanto sus aplicaciones tradicionales como mixtas con IA".

Este nuevo SAI Vertiv PowerUPS 9000 es el más eficiente de Vertiv en su categoría y su tamaño físico es un 32% menor que las anteriores generaciones. Además, es compatible con los armarios de baterías de ion-litio Vertiv™ EnergyCore y otras tecnologías de baterías, incluyendo de plomo-ácido reguladas por válvula (Valve-Regulated Lead-Acid o VRLA) y de níquel-cinc.

Cada módulo de alimentación cuenta con controles dedicados y segregados, así como placas de comunicación y control duales e intercambiables en caliente, que permiten operar de manera independiente. En caso de producirse un fallo, el módulo afectado puede autoaislarse para proteger a los demás y permitir que el sistema continúe funcionando. El interruptor de bypass estático de estado sólido y funcionamiento continuo optimiza la línea de bypass, y el sistema permite las intervenciones de servicio e intercambios en caliente, facilitando el mantenimiento y actualizaciones sin interrupciones.

Los SAI Vertiv™ PowerUPS 9000 pueden habilitarse para operar con Vertiv™ Next Predict, una estrategia de mantenimiento preventivo con monitorización avanzada, analítica y control de estado basado en datos que optimizan las operaciones en cada ubicación. Vertiv ofrece una solución integral para optimizar el rendimiento y la vida útil de los equipos, aprovechando algoritmos de IA y machine learning para controlar las condiciones reales del equipo y medir su estado.

En los laboratorios de pruebas de Vertiv, los ingenieros sometieron a los SAI Vertiv PowerUPS 9000 a extensas pruebas de validación de ingeniería (Engineering Validation Tests o EVT) y de diseño (Design Validation Tests o DVT) bajo a una amplia gama de condiciones operativas para confirmar su rendimiento y fiabilidad en situaciones reales. Los equipos también han pasado por pruebas adicionales de entorno y rendimiento, incluyendo protección frente a residuos, tests estructurales de integridad y durabilidad sísmica o pruebas de picos y caídas de tensión, para simular las condiciones extremas que estos sistemas podrían llegar a afrontar.

Para obtener información adicional acerca de los SAI Vertiv PowerUPS 9000 y todo el portfolio de soluciones de alimentación eléctrica para centros de datos de Vertiv, visite Vertiv.com.

