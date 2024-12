MST Holding celebra su éxito en los ECCCSA 2024 junto a Brother

Premiados con el bronce en la categoría "Most Effective Strategic Transformation" y finalistas en tres categorías más, MST Holding destaca como líder en la Experiencia del Cliente en Europa MST Holding, referente en soluciones de BPO y experiencia del cliente (CX), se enorgullece de anunciar su éxito en los prestigiosos European Contact Centre & Customer Service Awards 2024 (ECCCSA), considerados los "Oscars" de la industria de atención al cliente, premian a las empresas más destacadas de Europa en términos de innovación, compromiso y resultados. En esta edición, han sido galardonados con el premio de bronce en la categoría "Most Effective Strategic Transformation" junto a su cliente Brother y han sido finalistas en tres importantes categorías adicionales.

La gala, celebrada el pasado martes 26 de noviembre en el icónico Evolution London, reunió a las empresas más influyentes del sector de Contact Center de más de 40 países. Este reconocimiento consolida su compromiso con la innovación, la excelencia operativa y la transformación estratégica en la industria.

Reconocimientos obtenidos en los ECCCSA 2024:

Premio: Most Effective Strategic Transformation

Este galardón de bronce destaca su capacidad para liderar la transformación estratégica junto a Brother, maximizando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente a través de soluciones innovadoras y personalizadas.

Finalistas en tres categorías clave: Best BPO Partnership Best Customer Experience Most Effective Management of Peak

Estas nominaciones reflejan su compromiso con la excelencia y su capacidad para gestionar los desafíos más complejos en la atención al cliente.

Transformación estratégica con impacto

El premio "Most Effective Strategic Transformation" es un reconocimiento al enfoque colaborativo e innovador que han desarrollado junto a Brother. Este proyecto ha permitido optimizar procesos, mejorar la experiencia del cliente y lograr resultados medibles que han transformado la operativa de su cliente.

"Este reconocimiento en los ECCCSA es un honor que celebra la dedicación y esfuerzo de todo nuestro equipo", afirmó Jessica Barceló, CEO de MST Holding. "Ser galardonados junto a Brother y ser finalistas en tres categorías adicionales demuestra que nuestra combinación de tecnología avanzada y enfoque humano nos posiciona como un socio estratégico de confianza. Estamos agradecidos por la confianza de nuestros clientes, que impulsa nuestra innovación y compromiso con la excelencia".

Reconocimiento a la excelencia en Europa

Los ECCCSA, que celebraron su 24ª edición, son el programa de premios más prestigioso del sector de experiencia del cliente en Europa. Este evento anual reconoce a las organizaciones, equipos y proyectos que lideran la industria, destacando a las empresas que ofrecen un servicio excepcional y transforman las interacciones con los clientes.

Este reconocimiento en los ECCCSA 2024 reafirma su propósito: ser el socio estratégico que impulsa el éxito de sus clientes.