Bureau Vallée España se suma a las acciones solidarias para los afectados por la DANA

Bureau Vallée España ha llevado a cabo diversas iniciativas solidarias para apoyar a las comunidades escolares afectadas por la DANA en Valencia. Estas acciones, coordinadas desde su sede central, han contado con la colaboración de tiendas y proveedores para maximizar su impacto Recogida y distribución de material escolar

Gran parte de las tiendas Bureau Vallée de Cataluña y Comunidad Valenciana han participado en la recogida de material escolar, en colaboración con sus propios clientes, y junto a donaciones de proveedores han permitido recoger más de 10 palets en material escolar.

La tienda Bureau Vallée de La Eliana en el CC El Osito (Valencia), gestionada por el franquiciado Enrique Sancho, actuó como centro logístico de esta campaña, centralizando el material recibido para su posterior gestión a colegios seleccionados por la Falla Río Tajo Cavite, entidad que ayudó en la gestión y selección de colegios con más necesidades. También se sumó a la recogida el Col.legi San Gabriel de Viladecans (Barcelona) con aportación por parte de las familias.

Entrega en centros educativos afectados

Durante el 27 y 28 de noviembre, un equipo de Bureau Vallée, incluido el director general de España, Iván Baños, se trasladaron a Valencia para realizar la entrega in situ en varios centros educativos de las zonas afectadas. Los colegios beneficiados fueron

Colegio Mariano Serra (Alda Colegio Mariano Benlliure (Aldaia)

CEP Lluís Vives (Massanassa

Colegio Sedaví

CEIP L'Horta (Paiporta)

Instituto La Senia (Paiporta) Algunos de estos centros aún no han podido reanudar sus actividades debido a los daños ocasionados por la DANA y han sido reubicados, mientras que otros operan parcialmente. Esta entrega ha significado un alivio importante para las familias, alumnos y profesores, que intentan volver a la normalidad lo antes posible.

Más allá del material escolar: una reconstrucción emocional

Esta iniciativa solidaria no solo busca proporcionar material escolar, sino también devolver la normalidad y la esperanza a los niños y familias que afrontan las secuelas de esta catástrofe. La entrega de cuadernos, mochilas, lápices y otros recursos esenciales, simboliza un paso hacia la recuperación y el regreso a la tan necesaria normalidad.

Bureau Vallée agradece profundamente la generosidad de sus clientes y proveedores, demostrando que, unidos, se puede marcar la diferencia.