Una IA que transforme los espacios de trabajo, pero siempre al servicio de las personas, principal conclusión del Workplace Summit 2024 celebrado por IFMA España

Los Facility Managers pueden liderar la transformación de las empresas e implantar la Inteligencia Artificial. Más de 120 profesionales vinculados al FM asistieron al evento que celebró IFMA España, capítulo español de International Facility Management Association. En su ponencia, Silvia Leal, experta en tendencias de futuro, apuntó, "ante la IA debemos eliminar los viejos prejuicios, no demorar su uso ni un minuto más, y continuar aprendiendo" La Inteligencia Artificial no ha llegado para quedarse… Porque siempre ha estado aquí al menos desde hace 30 años, aunque no se era consciente. Los espacios de trabajo y los profesionales que ahí se desempeñan la han ido implementando hasta llegar al actual escenario de crecimiento exponencial de su utilización, como en muchos otros campos. Pero, ¿qué retos y oportunidades ofrece la IA vinculada al espacio de trabajo? ¿Se puede legar a un Workplace Inteligente? Sobre este tema se centró el Workplace Summit de IFMA España de 2024, que se celebró ayer en Madrid con la asistencia de más de 100 profesionales.

Abrió la jornada, Enrique Carrero, presidente de IFMA España agradeciendo la presencia de la numerosa audiencia y señalando que "el Workplace Summit ya es un punto de encuentro obligatorio de la profesión" y que el tema escogido no puede ser más vigente, ya que "está cambiando el día a día de todos". Seguidamente, introdujeron el evento Joaquina Garrido-Arroquia, Vocal de la Junta Directiva y Sponsor de la Comisión de Workplace y Personas; y Marta Sevila, Vocal de la Junta Directiva y Sponsor de la Comisión de Eventos, quienes habían diseñado una jornada para "aprender" remarcando que "para llegar a un Workplace inteligente se debe contar con la IA, hay que implantar tecnología para que las cosas funcionen bien y ahí el FM tiene mucho que aportar".

En el primer bloque del evento, Silvia Leal, experta en tendencias de futuro e inteligencia artificial, dio una ponencia titulada IA: mitos, realidades, y oportunidades. Tras poner en contexto qué es y qué no es IA y qué similitudes y diferencia tiene con por ejemplo "el Big Data, que solo respondía, en cambio, la IA también responde pero aprende con el contexto"; Leal también remarco su existencia desde hace décadas y presentó cómo se ha "democratizado a partir de las inversiones millonarias de las multinacionales TIC que han detectado un negocio enorme". Leal destacó que "la IA puede generarnos incertidumbre, pero va a ocupar un lugar muy destacado en cualquier actividad". La experta señaló que la llegada de la IA obligará a "estar toda la vida aprendiendo, ya que no se puede renunciar a ella". Y dio tres consejos finales a la audiencia, "eliminar los viejos prejuicios, no demorar su uso ni un minuto más, y continuar aprendiendo"

Expertos hablan sobre el Workplace Inteligente, transformando los espacios de trabajo

Posteriormente, bajo el título Workplace Inteligente: transformando los espacios de trabajo, una serie de expertos abordaron distintos temas. Ángela García (FAMA) expuso soluciones tecnológicas que permiten implantar la IA en los espacios de trabajo, remarcando que "hay que tener muy claro el propósito y tomar el tiempo de análisis necesario para ver como FM para analizar qué necesitamos, y hacerlo en un trabajo conjunto con otros departamentos, para entonces seleccionar la solución." Seguidamente, Xavier Altés (CT ACTIVA) habló de IoT y tras destacar "la relevancia que va a tener la interconexión de dispositivos para el Facility Management, ya que optimiza recursos y gestiona eficientemente el mantenimiento", apuntó que "se pueden tener muchos dispositivos, pero siempre se va a necesitar una plataforma detrás que ordene y que permita ser más eficientes y ahorrar más".

Alejandro Mindricel (SERVEO) expuso como está el sector de los Centros de Datos a nivel global, europeo y español y apuntó como "las funciones de un FM dentro de un CPD tienen un protocolo de carácter militar, muy exigente", señalando que los retos pasan por ofrecer a los clientes "potencia energética conseguida, tiempos de entrega, ubicaciones específicas y personal cualificado".

El hacker y experto en ciberseguridadMarlon Molina apuntó que el riesgo que comporta la IA es exponencial a la cantidad de dispositivos conectados y apuntó que "todo lo que diseñemos, implementemos y todo lo que consumamos digitalmente debe tener un componente de ciberseguridad que hay que exigir a los proveedores". Molina también dijo que "necesitamos estar alerta. Dediquemos solo cinco segundos a ver si ese comunicado o mensaje que recibimos puede ser peligroso y actuemos en consecuencia."

Cerró este bloque Patxi Barceló, del proyecto (ETHALO) quien repasó unos puntos sobre cómo las empresas deben implantar la IA desde una vertiente ética, destacando que "alguien debe tener el control final sobre el sistema, preguntemos a los usuarios realmente si necesitan el sistema, qué percepción tienen. Y también recordemos que los sistemas de IA no interpretan excepciones". Por último, destacó que la aplicación ética de la IA pasa por "conocimiento, sensibilidad, comunicación y responsabilidad".

Neo-Rotonda. La recuperación de un edificio de 1906

El segundo bloque del Workplace Summit 2024 que organizó IFMA España ayer 28 de noviembre en la sede e EDP en Madrid, se centró en el caso práctico sobre transformación inclusiva a través de la tecnología del edificio Neo-Rotonda que Accenture tiene en Barcelona, siendo la presentación a cargo de Dídac Muñoz, Director de Workplace y Servicios de Tecnología en Accenture. Concebida para fomentar la innovación, la Neo-Rotonda cuenta con una ‘cúpula digital’, donde una enorme pantalla corona el techo abovedado con un sistema de sonido envolvente. En el interior hay una VR Station, un reproductor multimedia con gafas de realidad virtual que permite ver los contenidos en 360 grados. Unos asientos rodeados de plantas presiden el espacio, decorado con maceteros cerámicos impresos en 3D que evocan la estética de los pináculos modernistas. Muñoz habló de un "viaje inspirador" que ha llevado a este edificio barcelonés construido en 1906 a convertirse en mucho más que unas oficinas, si no en un punto de trabajo de más de 400 profesionales estén en un workplace "phygital" que trasmite la filosofía de la compañía pero también de la ciudad.

IA, Personas y Futuro del Trabajo

El tercer y último bloque del WPS2024 de IFMA España fue un panel de expertos que hablaron sobre la IA, Personas y el Futuro del Trabajo. En este bloque participaron Carlos Poças (INFRASPEAK); Ana Gorriti (JLL); Raquel Valero (HAYS), Antony Jones (MOTIVAIT) y Óscar López (STEELCASE).

Desde puntos de vista aparentemente dispares como la soluciones informáticas, el mobiliario de oficina, la selección del talento y la gestión de activos inmobiliarios, los participantes en mesa estuvieron de acuerdo que "tanto desde un enfoque estratégico como operativo y con el Facility Manager al frente, la tecnología debe estar al servicio de las personas. La IA debe implementarse con un propósito previo y un objetivo, sin temores, pero con una hoja de ruta clara, sabiendo que es un medio y no un fin". Debe ser "la herramienta para que los espacios de trabajo sean más inteligentes pero poniendo siempre a las personas en el centro".

Cerró el evento Marta Sevila, vocal de la Junta Directiva y Sponsor de la Comisión de Eventos, quien agradeció a ponentes y público su presencia y deseó que todos hubiesen "cumplido el propósito del evento de IFMA España, que era aprender sobre cómo la IA puede hacer de los espacios de trabajo mejores lugares para cocrear, convivir y trabajar".

El Workplace Summit 2024 de IFMA España ha sido posible a las más 200 empresas que en sus distintas modalidades dan soporte a la asociación y especialmente en esta edición a ConCafe, SIFU, ISS y EDP.

Sobre IFMA España

IFMA España, el capítulo español de la International Facility Management Association, se creó en enero de 2011. Su objetivo es promover el conocimiento del Facility Management y del valor añadido que aporta al mundo empresarial y a la sociedad esta disciplina. Su presidente es Enrique Carrero.

Recordemos que los Facility Managers son los profesionales encargados de gestionar todos aquellos aspectos que hacen que organizaciones y empresas sean más eficientes y productivas en oficinas, instalaciones, industrias, e infraestructuras públicas y/o privadas, etc. El perfil de asociado es el de profesionales independientes, Facility Managers de empresas y empresas proveedoras de servicios, de consultoría o clientes.

IFMA España promueve tres líneas estratégicas: celebración de eventos centrados en áreas específicas de alto interés profesional donde también se potencie el networking; convertirse en un espacio para compartir conocimiento y experiencia vinculado al FM y, en tercer lugar, una apuesta por la investigación (Research) que aporte valor a toda la comunidad de gestión integral de bienes y servicios. Para alcanzar este último objetivo, IFMA España cuenta con varias comisiones de trabajo especializadas y que funcionan como grupos de trabajo colaborativos, en donde compartir el conocimiento es la máxima principal.

Se puede seguir a IFMA España en Twitter @IFMA_spain, en LinkedIn IFMA España y en la web www.ifma-spain.org