El ecosistema Agrifoodtech español recibe una inversión de 179 millones de euros en 2024

Eatable Adventures presenta su informe anual 'El Estado del Agrifoodtech en España 2024'. La inversión en el sector ha bajado en un 20%, en línea con la desaceleración global tras el auge de inversión que se produjo en 2021 y 2022 Eatable Adventures ha presentado los resultados de su informe anual 'El Estado del Agrifoodtech en España 2024'. Este exhaustivo análisis explora la caracterización y evolución de este sector en constante transformación que, a pesar de la incertidumbre económica global, sigue destacando por su innovación y espíritu colaborativo.

En 2024, la inestabilidad económica y los desafíos regulatorios han creado un entorno volátil que ha afectado a startups e iniciativas a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria. No obstante, el sector continúa mostrando dinamismo y señales de consolidación, impulsado por la creciente demanda de los consumidores, la exploración de nuevas oportunidades de negocio y los avances en innovaciones tecnológicas.

Pese a ello, el ecosistema Agrifoodtech español ha experimentado este año una disminución en la inversión del 20,8% respecto a 2023, alcanzando los 179 millones de euros, con un claro predominio en las rondas de inversión de las startups en fases pre-seed y seed.

Esta tendencia está en consonancia con la evolución de la inversión en Europa, donde se ha registrado una disminución del 19% en comparación con el año anterior. Este descenso sigue al auge de inversión observado en 2021 y 2022, y que se concentró principalmente en los subsectores de Delivery y Horeca.

Un ecosistema en fase de consolidación y con una fuerte presencia femenina

Según el estudio, el ecosistema Agrifoodtech en España cuenta actualmente con 396 startups activas, concentradas principalmente en Madrid (34%), Cataluña (30%) y Andalucía (9%). Aunque el número total de startups ha disminuido un 6% respecto a 2023, el sector evidencia una consolidación significativa, reflejada en un aumento del 4,8% en el empleo, con 4.822 trabajadores en total. Este crecimiento refuerza la tendencia hacia un ecosistema más sostenible y maduro, destacando el fortalecimiento de los equipos y la profesionalización del sector.

Además, la representación femenina sigue ganando terreno en el sector: el 57% de las startups cuentan con al menos una mujer en sus equipos fundadores, superando la media nacional en otros sectores tecnológicos. Asimismo, destaca la experiencia previa en el sector, con un 62% de startups que provienen del entorno agroalimentario, lo que ofrece una clara ventaja competitiva al comprender las dinámicas del sector, retos y oportunidades.

La inteligencia artificial está al alza, aunque la transferencia tecnológica enfrenta desafíos urgentes

El origen de la base tecnológica no ha experimentado cambios significativos en el último año. La tecnología desarrollada internamente continúa liderando con un 62% del total de la muestra, seguida por el desarrollo tecnológico en colaboración con empresas externas, que representa un 10%.

Entre las tecnologías más empleadas, destaca en primer lugar la inteligencia artificial, con un 44,4%, lo que supone un incremento de un 50% respecto al año pasado. Le siguen biotecnología (40,7%), Saas (25%), hardware especializados (18,5%) e IOT (14,8%).

Sin embargo, el informe señala que la transferencia tecnológica sigue representando un gran desafío. Solo el 15% del origen tecnológicode las startups proviene de universidades y centros de investigación, lo que subraya la necesidad de fortalecer estas conexiones para maximizar el impacto de las innovaciones en el sector.

Nace una nueva categoría: 'Food as a Medicine'

Entre las novedades del informe, destaca la aparición de la categoría 'Food as a Medicine' que, si bien representa solo el 2% del total de startups, abre un nuevo camino para el desarrollo de la industria. Esta área surge en respuesta a la creciente demanda de alimentos saludables y personalizados, impulsada por una mayor conciencia global sobre la importancia de la salud en la alimentación. Esto se refleja en los avances en alimentos fortificados, suplementos, y en el desarrollo de nuevos medicamentos como los agonistas del GLP-1.

En cuanto al resto de categorías, las startups se han mantenido estables con respecto al año pasado, donde destacan nuevamente las áreas de Nuevos Alimentos, Agritech, y Tecnología aplicada a Retail y HORECA. A estas, les siguen las soluciones en Logística y Delivery, y Tecnología de cocina.

¿Desaceleración u oportunidad?

En definitiva, el sector enfrenta desafíos significativos, como la falta de financiación estratégica, la incertidumbre regulatoria y las limitaciones en la transferencia tecnológica. No obstante, el ecosistema español destaca por su notable capacidad de adaptación y resiliencia, como lo demuestran la incorporación de tecnologías punteras, la consolidación de los equipos de las startups y hasta la creación de una nueva categoría.

"El liderazgo de España en el ámbito Agrifoodtech no solo depende de la creación de tecnologías disruptivas, sino también de su capacidad para atraer inversión extranjera, fomentar la investigación en universidades y promover políticas públicas que impulsen la innovación y la transferencia tecnológica. Con la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y otras "deep techs", España tiene una oportunidad única para consolidar un ecosistema fuerte y coordinado que potencie la sostenibilidad y competitividad de sus empresas a nivel global. Este desafío requiere un esfuerzo conjunto que conecte a startups, corporaciones, gobiernos e inversores, promoviendo la innovación abierta y tecnologías escalables que posicionen a España como referente internacional," ha destacado Mila Valcárcel, Managing Partner de Eatable Adventures.

Para más información sobre el informe, descargar el documento completo aquí.

