La CNS elogia el esfuerzo del joven empresario de Hong Kong que explora la industria de fabricación inteligente

La China News Service (CNS) publicó el lunes un artículo en el que elogia los esfuerzos realizados durante años del joven empresario hongkonés Deng Shengwei para explorar la oportunidad en la industria de fabricación inteligente de China Deng se mudó de Hong Kong y comenzó su negocio en la ciudad de Huizhou, en la provincia sureña china de Guangdong, en 2008. Se especializó en la investigación y el desarrollo de equipos de producción automática en pequeños electrodomésticos, automóviles y otras industrias.

En 2020, Deng Shengwei decidió ingresar a la industria de equipos inteligentes y desarrolló equipos de producción estandarizados e instrumentos de prueba de estanqueidad al aire, posteriormente con sus socios, estableció su empresa llamada Huizhou Xiangsheng Intelligent Equipment Co., Ltd.

En 2021, comenzó a especializarse en la investigación y desarrollo y producción de almacenamiento de energía de baterías de nueva energía.

Tras tres años de investigación técnica, Deng y su equipo desarrollaron de forma independiente durante el año pasado un equipo inteligente totalmente automático para válvulas impermeables y transpirables, que puede aplicarse a vehículos de nuevas energías, estaciones base 5G y otros campos.

Deng Shengwei dijo que el mercado continental de China está desarrollando vigorosamente la nueva industria energética, para que las empresas puedan crecer rápidamente en campos relacionados. Según Deng, en el primer trimestre de este año, la compañía recibió pedidos superiores a 10 millones de yuanes chinos (alrededor de 1.5 millones de dólares), y se pronosticó que la facturación empresarial podría llegar a alcanzar entre los 50 y los 80 millones de yuanes dentro de tres años.

En el año 2023, la empresa de Deng adquirió un terreno industrial en la zona de alta tecnología de Zhongkai, para construir un parque industrial de más de 40.000 metros cuadrados, que se espera esté terminado y puesto en funcionamiento en 2025.

"La construcción de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao está entrando en una nueva etapa de avance acelerado y profundo" dijo Deng, quien añadió que, en su opinión, "la situación geográfica de Huizhou y su bajo coste de vida me han proporcionado muchas ventajas competitivas y podré atraer a cada vez más jóvenes de Hong Kong y Macao para que establezcan aquí sus negocios".

Debido a su excelencia en I+D y los logros en gestión empresarial dentro de la industria de fabricación inteligente han hecho que la CNS publique dicho artículo.

Según las estadísticas oficiales, a diciembre de 2023, se han establecido en la ciudad de Huizhou un total de 11.575 nuevas empresas financiadas por Hong Kong.

URL: https://www.facebook.com/insightsfromworld/videos/1088959489521987