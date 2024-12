Proyecto GRANDES de ASISPA: Moda y cultura se unen en Madrid contra el edadismo

El Proyecto GRANDES de ASISPA reúne a figuras icónicas y modelos intergeneracionales para desafiar la discriminación por edad El Invernadero de Arganzuela de Madrid fue escenario de una celebración de moda, cultura e inclusión con el desfile de alta costura y diversidad del Proyecto GRANDES y la presentación del Calendario Solidario GRANDES 2025, dos iniciativas clave lideradas por ASISPA para combatir el edadismo y fomentar la inclusión social.

Con la colaboración en el Calendario Solidario de personalidades reconocidas como Charo Reina, Manu Sánchez, Nieves Herrero, David DeMaría, Petro Valverde, Los Morancos, Diana Navarro, Helena Bianco, Víctor Puerto, Mónica Bardem, Antonio Canales y Eduardo Navarrete, el evento destacó como un espacio intergeneracional para visibilizar que la moda y la belleza no tienen edad.

Desafiar los estereotipos con moda e inclusión

"El desfile de GRANDES simboliza nuestra apuesta por desafiar los estereotipos sobre la edad y la belleza", explicó Elena Sampedro, directora general de ASISPA. "Con proyectos como GRANDES, queremos abrir diálogos y reflexionar sobre cómo percibimos la edad en nuestra sociedad".

Durante el desfile, modelos de tres generaciones lucieron diseños confeccionados en las masterclass de costura impartidas por los diseñadores Manu Sánchez y Petro Valverde, demostrando que la moda puede ser inclusiva y transformadora. Entre los momentos más destacados resaltó la participación de la actriz Mónica Bardem, quien desfiló con energía y elegancia, reafirmando el compromiso del proyecto con la diversidad.

El Calendario Solidario GRANDES 2025: más que imágenes

El evento incluyó la presentación del Calendario Solidario GRANDES 2025, una obra que reúne retratos dobles de personas mayores junto a figuras icónicas de la cultura y la moda. Según Arturo Gívica, subdirector general de ASISPA: "El calendario refuerza el mensaje de que la belleza y la moda son universales, sin importar la edad".

El Calendario Solidario GRANDES 2025 es un reflejo del espíritu del proyecto: una celebración de la diversidad y una llamada a romper con los estereotipos de la edad. No solo es una pieza artística, sino también una herramienta de sensibilización para visibilizar la riqueza que las personas mayores aportan a nuestra sociedad.

GRANDES continúa: más acciones para visibilizar el edadismo

El Proyecto GRANDES no finaliza aquí. Esta iniciativa de sensibilización sigue adelante con múltiples acciones para visibilizar que el maltrato por cuestiones de edad es un problema social que debe solucionarse. El edadismo, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales causas de discriminación en el mundo, afecta tanto a jóvenes como a mayores, perpetuando estereotipos y limitando oportunidades.

Entre las próximas actividades del Proyecto GRANDES destacan:

La exposición fotográfica GRANDES MIRADAS, que presentará en gran formato las imágenes del calendario.

La creación del libro-arte GRANDES: diario de un viaje.

Mesas de reflexión: "GRANDES encuentros. Hablemos de bellezas", en los que continuar promoviendo el diálogo sobre el edadismo.

El muro de GRANDES: un espacio para enviar y difundir mensajes contra el edadismo. Además, la próxima acción será la venta del Calendario Solidario GRANDES 2025 en el mercadillo benéfico de Navidad organizado por la Asociación La Barandilla, cuyos fondos se destinarán a apoyar a las personas damnificadas por la DANA.