Grupo HIVE crece en Madrid y Málaga con proyectos de vivienda flexible con todo incluido

Encontrar un piso de alquiler en España que se ajuste a las necesidades y presupuesto de los inquilinos se ha vuelto una tarea casi imposible. Además, la falta de viviendas disponibles, los precios desorbitados y el mal estado de muchas de ellas son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan. Es en este contexto donde surge HIVE, una innovadora empresa que inició sus operaciones en plena pandemia en 2020, desde entonces facilita la búsqueda de vivienda y gestiona propiedades con un enfoque integral en los mejores barrios de Madrid y Málaga.

Actualmente, se posiciona como un aliado tanto para propietarios como para inquilinos, especialmente estudiantes y jóvenes profesionales que buscan soluciones flexibles y personalizadas. A través de una exhaustiva búsqueda y selección, HIVE garantiza que los inquilinos encuentren la vivienda ideal que se adapte a sus necesidades y presupuesto.

Su propuesta no solo abarca la localización de viviendas, sino que incluye un completo abanico de servicios que cubren todas las necesidades del arrendatario todo incluido en el precio del alquiler. Desde la gestión y pago de suministros (agua, luz y gas), Wi-Fi de alta velocidad, hasta el amueblado completo, incluyendo menaje de cocina, televisión, camas, limpieza semanal y mantenimiento.

Además de encontrar pisos con todos los servicios incluidos, “HIVE también gestiona Co-livings con espacios diseñados de áreas privadas y comunes como gimnasio, coworking, salón social, parking e incluso piscina, incluidos en la tarifa [...] Nuestro modelo no solo beneficia a los inquilinos, sino también a los propietarios, gracias a un proceso de selección exhaustivo que evalúa la solvencia económica de los arrendatarios y su adecuación a la vivienda a través de entrevistas personales.”, explica Rafael Laroche, Partner and Co-Founder de HIVE. Asimismo, este sistema reduce el riesgo de impagos y aporta tranquilidad a los dueños de los inmuebles, incentivando la incorporación de nuevas propiedades al mercado y ayudando a ampliar la oferta.

Los barrios donde HIVE opera reflejan su apuesta por ubicaciones estratégicas. En Madrid, gestiona propiedades en zonas como Salamanca, Chamberí, Argüelles y Aravaca, cercanas tanto al centro financiero como a las principales universidades. En Málaga, su actividad se extiende a áreas como Teatinos, Soho, Pedregalejo, Ciudad Jardín y Huelin, igualmente reconocidas por su calidad de vida y accesibilidad.

El modelo de HIVE no solo responde a los desafíos actuales del mercado inmobiliario, sino que también sienta las bases para un futuro más eficiente y sostenible en el alquiler, ayudando a disminuir los efectos de la crisis habitacional en España.