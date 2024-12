Un sugerente soplo de metal sinfónico…

El metal sinfónico embriagó el magno recinto que comporta la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid de la mano de la cantante Sara Viñas y del compositor y guitarrista Aser Cibanal, toda vez que, enarbolando el proyecto “Dawn of the fallen”, presentaron su primer videoclip: “The frozen tears of angels”.

Sara Viñas y Aser Cibanal

Todo acaeció el pasado 29 de noviembre.

La grabación del antedicho videoclip ha estado a cargo del equipo CAI CREAV de la UCM, distribuyéndose los escenarios entre los platós de la célebre facultad y distintas localizaciones de la capital.

La amena presentación del videoclip fue coordinada por el joven veterano profesor de la Facultad de CC. de la Información y experto en cine José Antonio Jiménez de las Heras, quien en su alocución puso en valor la intensa, ardua y (a la postre) edificante labor que desde el ámbito de la imagen y el sonido es llevada a cabo por los profesionales de un sector cuya puesta en valor habitúa a no ser fehaciente, quedando, de resultas, muchas veces en entredicho tan exigente (cuando se desarrolla con oficio y profesionalidad) labor, como ocurría con el trabajo exhibido en aquella tarde de un otoño finisemanal en el que la poesía no cejó de brotar de la pantalla a través de una sucesión de suntuarias tomas fílmicas que dispensaron cuantioso retiniano placer en el respetable allí congregado al entrar en conexión con el flanco musical.

Ángel Corona, Elena Torres, Judit Fernández, Sara Viñas, Aser Cibanal y José Antonio Jiménez de las Heras

La materialización del trabajo presentado contó con los siguientes participantes: el mencionado Jiménez de las Heras al frente de la producción ejecutiva, Judit Fernandez de la posproducción y, junto a Ángel Corona, de la edición; este segundo asimismo estuvo al frente del color y, codo con codo con Álvaro Bérbel, ejerció las labores de operador de cámara. Corona, además, actuó al frente de la dirección y de la fotografía. Elena Torres desempeñó labores de apoyo técnico, y Paula Amanda Horna llevó a cabo las labores de maquillaje y peluquería.

La intérprete Sara Viñas apuntó lo refrescante que había sido para ella apearse de su habitual desempeño en el bel canto en pos de subirse a un proyecto al que sin duda ha aportado mucha de la sustancial maestría acopiada a lo largo de una dilatada trayectoria sobre los escenarios más diversos.

Aser Cibanal, por su parte se mostró muy agradado con el resultado del clip así como con las tornas que paulatinamente va adquiriendo el cooperado proyecto que allí nos reunía. Asimismo, dio algunas de las claves en que se sustentaba el trabajo puesto en liza.

Los artistas nos enteraron asimismo de que el 25 de diciembre saldrá a la luz este primer single y que el álbum completo estará disponible a lo largo de 2025 y que estará engrosado por 11 canciones las cuales integrarán harto lirismo procedente de la música clásica y no poco del vigor y épica propios del metal.

Dado lo costoso de un proyecto semejante, los artistas anunciaron también que, para cubrir los gastos de estudio, mezcla, masterización y producción de Cds y vinilos han iniciado un crowfunding al cual se puede contribuir a través del siguiente enlace: https://www.gofundme.com/f/dawn-of-the-fallen