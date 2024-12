Cucadas Mara impulsa sus ventas en Alaquàs ofreciendo regalos únicos tras el impacto de la Dana

El comercio, que está dirigido por Amparo de la Iglesia García, se reinventa ofreciendo desayunos a domicilio y obsequios personalizados. El negocio lucha por revitalizar sus ventas con una gama variada que incluye souvenirs del Castillo de Alaquàs En el corazón de Alaquàs, se encuentra un rincón único que invita a la ciudadanía a descubrir la magia de los regalos personalizados y los recuerdos artesanales. Cucadas Mara, una tienda de regalos y kiosco, es el proyecto emprendedor de Amparo de la Iglesia García, quien a pesar de los desafíos recientes está decidida a no cerrar sus puertas.



Fundada con resiliencia tras la pandemia, Cucadas Mara no es solo una tienda, sino un espacio donde se celebran las historias y tradiciones locales. Amparo, la gerente y alma de este establecimiento, comparte su compromiso por ofrecer a su clientela piezas únicas, desde elegantes regalos personalizados hasta delicados productos hechos a mano. Además, destaca en su colección la propuesta de desayunos a domicilio, que llevan a los hogares un toque especial en cualquier ocasión.



La reciente tormenta Dana ha supuesto un obstáculo inesperado para muchos negocios locales, incluidos los emprendimientos más jóvenes y frágiles. Es el caso de Cucadas Mara, que también sufrió la entrada de agua en sus instalaciones, con el consiguiente daño. Sin embargo, Amparo de la Iglesia está determinada a superarlo. "Abrí mi negocio saliendo de la pandemia, y la Dana no me va a hacer cerrar la persiana", afirma.



Este espíritu inquebrantable es el pilar central del lanzamiento especial que Cucadas Mara está preparando. Aunque la hoja de ruta para este evento aún está en desarrollo, el principal objetivo es reactivar las ventas y continuar siendo un aporte valioso para la comunidad local. Con especial atención a los días festivos y las tradiciones locales, Cucadas Mara está diseñando una serie de actividades y promociones que buscan dar un impulso renovado al comercio.



Entre los productos destacados, los souvenirs del Castillo de Alaquàs son una invitación a la historia y la cultura de la población y la comarca. La oferta de regalos falleros y los artículos especiales para Falleras Mayores y Presidentes son un homenaje a las festividades más queridas por el pueblo valenciano.



Cucadas Mara también ha establecido su reputación en la personalización, creando regalos que cuentan historias únicas y dan forma a recuerdos inolvidables. En cada pieza, se refleja el cariño y la dedicación que Amparo de la Iglesia y su equipo ponen en su trabajo diario, buscando conectar con cada cliente de una manera especial. La tienda no solo busca ser un punto de compras, sino un motor de entusiasmo y esperanza.