​Miguel Ríos, Loquillo, Nat Simons o Pere Gené, entre los invitados de Los Sírex en la celebración de su 65 aniversario

Soleá Morente, versátil, polifacética e incansable. Estos son los adjetivos que describen a una artista que ha decidido dar un giro a su trayectoria con un proyecto muy distinto a lo que habíamos visto de ella hasta ahora y a otros trabajos que mantiene en paralelo, como el que prepara junto a La Casa Azul. "I’m a fool to want you" es el primer sencillo de este nuevo proyecto que refleja la herencia musical de Enrique Morente y la profunda conexión entre padre e hija.