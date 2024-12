Susan Villa: el futuro de la moda con inclusión, talento y sostenibilidad

En un mundo donde la competencia de la industria es feroz, Susan Villa ha convertido Pasarela Española en un trampolín para diseñadores emergentes. “No se trata solo de mostrar ropa; se trata de dar una voz a quienes tienen algo que decir a través de sus creaciones”, afirma con una mirada llena de determinación. Bajo su liderazgo, el evento ha servido como un espacio en el que jóvenes talentos pueden brillar y ser reconocidos.



Susan Villa es una firme defensora de la moda inclusiva. Su equipo trabaja para garantizar que las colecciones incluyan diseños para todos los cuerpos y capacidades, rompiendo con los estándares limitantes que durante décadas han dominado el sector. Como ella afirmó a la destacada modelo y colaboradora de prensa que se encargó de preguntarle y realizar la entrevista, “la moda debe ser un reflejo de la sociedad, y la sociedad es diversa. Cada persona merece sentirse representada y empoderada”, dice con una sonrisa que transmite honestidad y emoción.

Tuve la suerte de contar con el trabajo profesional de Iván García Rodríguez que, en esta ocasión, fue mis ojos y mis oídos y dejó este enlace para que se tenga la ocasión de poderla disfrutar: https://drive.google.com/file/d/1tyWcyLhKcfQyg59wruEaD8r3ISLlYTjC/view?usp=sharing

En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental, Susan Villa apuesta por la moda sostenible como un deber ético. A través de Pasarela Española, se promuevem iniciativas que fusionan creatividad y respeto por el medio ambiente. “No podemos hablar de futuro sin cuidar el planeta. La moda puede y debe ser un ejemplo de cambio positivo», como afirmó cuando estábamos preparando la entrevista. Y ante esa inquietud afirma: «Trabajamos mucho sobre el concepto de moda sostenible con destacados nombres en el mundo actual de la moda firmemente comprometidos con el concepto de sostenibilidad».

Con su energía imparable y su compromiso con causas esenciales, Susan Villa está moldeando una industria más humana y visionaria. Sus proyectos no solo inspiran a quienes están dentro del mundo de la moda, sino también a quienes buscan construir un mundo más inclusivo y responsable desde la sostenibilidad.

Con cada edición de Pasarela Española, Susan Villa no solo lidera un evento; está construyendo un sueño compartido donde el talento, la diversidad y la sostenibilidad son los pilares del futuro de la moda.

En el momento que se le pregunta qué representa para ella el concepto de moda, afirma: «Moda es ese estilo que puede empoderar a la mujer y a los nuevos diseñadores que se fundamentan en ese concepto, y Pasarela Española se compromete en ese concepto de inclusión y empoderamiento de mujer que somos en estos nuevos tiempos».

A la pregunta de cuál es la identidad de Pasarela Española, contesta: «En Pasarela Española damos exclusividad al diseñador. Después de seleccionar al mejor talento de esos diseñadores que comienzan desde la ilusión y que ya destacan en el mundo de la alta costura. Para ello siempre hemos contado con el apoyo de prestigiosos embajadores y por aquí han pasado, entre otros, Aghata Ruiz de la Prada, Petro Valverde, María Lafuente, Félix Ramiro o Maison Mena, y esa es nuestra diferencia».

Respecto a uno de de los principales aportes de Pasarela Española nos confirma: «En un momento en el que la industria de la moda no pasa por uno de sus mejores momentos, desde Pasarela Española intentamos trabajar para ayudarles en su trabajo aportándoles visibilidad desde la profesionalidad, y apostamos por el talento en el mundo creativo del mundo de la moda y el diseño».



Cuando se hace referencia al inicio de esta aventura llamada Pasarela Española, no puede reprimir la emoción de una tierna niña ilusionada y recuerda: «Yo era actriz y presentadora y coincidí con Ismael y de ese encuentro surgió Pasarela Española. Ismael es el vicepresidente y yo la presidenta de esta maravillosa aventura, de esta asociación que es Pasarela Española y que apuesta por el talento, no sólo de España sino internacional, y que busca apostar por esa marca que se llama España desde el mundo del diseño, la moda y la creación desde conceptos como la inclusión, el empoderamiento y la sostenibilidad».

Hablando de lo que ahora representa Pasarela Española, con una emoción palpable, nos dice: «Pasarela Española ya se ha convertido en una gran familia en la que se potencia especialmente el calor humano y el compromiso desde el cariño y la profesionalidad».