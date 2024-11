“La Mujer del Presidente”: Catherine Deneuve, primera dama a la sombra

Filmin estrena el viernes 5 de diciembre “La Mujer del Presidente”, la comedia dramática francesa en la que Catherine Deneuve da vida a la política Bernadette Chirac durante los dos mandatos presidenciales de su marido, Jacques Chirac. Dirigida por Léa Domenach, la película fue nominada a la Mejor Ópera Prima en los últimos Premios César y pasó por cines españoles el pasado mes de agosto, distribuida por Vercine.



Tras pasar años trabajando en la sombra para que su marido se convirtiera en presidente, Bernadette Chirac llegó al Elíseo esperando el reconocimiento que merecía. Sin embargo, su reputación de anticuada y la posición ególatra de Chirac, la relegaron a un segundo plano. “Fue muy humillante para ella”, comenta Domenach, “así que un día decidió tomar revancha”. Deneuve añade: “Esta comedia era la ocasión perfecta para mostrar a Bernadette como una mujer inteligente e interesante. (...) Es muy gratificante ver a mujeres vengándose contra hombres muy poderosos, que han vivido junto a mujeres extraordinarias e indispensables, pero a quienes no han valorado ni tratado con justicia”.

La gran dama del cine francés, que admite no interesarle «la vida de la gente conocida», aceptó el rol protagonista porque no es un «biopic al uso»: “Es una comedia, no se trata de la realidad. (...) El guion de Léa Domenach y Clémence Dargent es realmente maravilloso, muy bien escrito, muy divertido”.

Inmersa en el espíritu Chirac, la actriz de “Los paraguas de Cherburgo” explica que se leyó el libro “Conversation” del periodista Patrick de Carolis junto a la misma Chirac y que basó su personaje en la energía de la ex-primera dama: “No es tanto una imitación de Bernadette como de su esencia, con mucho humor”.

Este trabajo interpretativo de Deneuve ha encandilado a la prensa especializada francesa, que se ha referido a ella como “divertidísima” (20 Minutes), “impecable” (Le Figaro) y “espectacular” (Public). El reparto lo completan Denis Podalydès (Bernard Niquet), Michel Vuillermoz (Jacques Chirac) y Sara Giraudeau (Claude Chirac).