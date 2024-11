Marketing e-commerce; Las estrategias que hacen crecer las ventas de una tienda online

El marketing y el ecommerce son 2 pilares fundamentales en el crecimiento de los negocios actuales.

Por eso, una de las agencias de marketing digital más importantes de España, Destaka Marketing, hizo un análisis acerca de cómo se complementan y cómo se puede hacer para potenciar las ventas en el canal online y también en el offline.

Madrid, noviembre de 2024.- En un entorno en el que cada vez es más necesario que empresas y pymes den el paso hacia la digitalización, resulta más evidente cómo el marketing y el e-commerce han transformado la forma en que se realizan las ventas e impulsado su crecimiento.

La combinación entre marketing y e-commerce se ha consolidado como uno de los motores más potentes en la transformación de las empresas en los últimos años.

El consumidor de hoy busca opciones rápidas, convenientes y personalizadas, y es aquí donde la combinación entre estos dos pilares potencia la relación entre las marcas y clientes, haciendo que los negocios avancen hacia un modelo más conectado y accesible.

De acuerdo con los expertos de Destaka, agencia ecommerce especializada, una de las principales ventajas del marketing digital para las marcas que quieren generar ventas es que les permite llegar a audiencias y potenciales clientes en todo el mundo, gracias a las estrategias de promoción en redes sociales, al SEO y al marketing de contenidos, lo que facilita una presencia continua y optimizada de cara a los consumidores, quienes pueden descubrir y adquirir productos o servicios desde cualquier parte del mundo.

Profundizando aún más en la sinergia entre el marketing digital y el e-commerce, no solo se trata de facilitar las ventas, sino de ofrecer herramientas avanzadas para crear experiencias personalizadas.

Gracias a las técnicas de segmentación, análisis de datos y remarketing, se pueden identificar los gustos e intereses de cada cliente y ofrecerles soluciones que vayan acorde a sus preferencias o necesidades, logrando mejorar la experiencia de compra y la fidelización a largo plazo.

Según Daniel Vega, CEO de Destaka Marketing, “el marketing digital genera un profundo impacto en la satisfacción del cliente cuando realiza una compra, ya que hace que cada interacción con una marca sea una oportunidad para reforzar la confianza y recibir retroalimentación, que a su vez permite mejorar cada vez más el servicio, ya sea mediante la solución rápida y personalizada de problemas o atención en tiempo real para solventar inquietudes durante el proceso de compra”.

“Gracias a esta sinergia, el e-commerce logra, no solo captar clientes, sino mantenerlos, generando una comunidad de consumidores fieles que encuentran en la marca los productos que necesitan, además de un valor añadido en cada experiencia”, añadió Vega.

¿Cuáles son las estrategias de marketing digital más efectivas para potenciar el e-commerce? En el entorno digital actual todos los días se crean miles y miles de tiendas online, por eso es necesario conocer algunas estrategias de marketing digital que permitan destacar del resto, así como atraer, convertir y fidelizar clientes.

Por eso, los expertos de Destaka hicieron una recopilación de las estrategias fundamentales y las más importantes al momento de impulsar un e-commerce:

SEO para e-commerce: el tener una tienda optimizada para los motores de búsqueda es la base para tener un negocio online con potencial para el crecimiento. Esto viene de la mano con la organización de las páginas de productos, que deben estar bien estructuradas con títulos, descripciones útiles y etiquetas relevantes, lo que mejora el posicionamiento.

También es importante que la carga y la navegación de la tienda online sean muy fluidas para poder aumentar la tasa de conversión.

Publicidad digital y redes sociales: herramientas como Google Ads y el uso de redes sociales pueden generar tráfico segmentado, ya que, mientras Google Ads muestra los productos a usuarios interesados en términos específicos, las redes sociales permiten amplificar las audiencias mediante los anuncios dirigidos.

Por otro lado, el retargeting, es decir, la estrategia de mostrar anuncios a aquellas personas que ya han interactuado con la marca, puede lograr que aquellos usuarios que vieron algún producto o servicio y que no llegaron a concretar la venta, puedan recibir anuncios personalizados para motivar la compra.

Email marketing y marketing de contenidos: los newsletters o boletines permiten mantener a los clientes informados sobre nuevos productos y ofertas, mientras que el marketing de contenidos, como blogs o videos, genera una relación más cercana con la marca.

Estas tácticas no solo informan, sino que también posicionan a la tienda como referente de una temática específica, fomentando la lealtad del cliente.ç

Estas son solo algunas de las estrategias de marketing que pueden impulsar las ventas de un e-commerce. Sin embargo, con la estrategia correcta y un aliado como Destaka Marketing, se puede lograr ir más allá y potenciar también el punto de venta de una marca.

Marketing digital y e-commerce: un complemento para el crecimiento Como se destacó previamente, las estrategias de marketing digital ayudan a visibilizar las tiendas online y permiten que las marcas lleguen a un público mucho más amplio, global y diverso, logrando atraer nuevos clientes.

Estas tácticas no solo tienen el objetivo de potenciar las ventas, sino que también buscan consolidar la presencia de la marca y lograr una conexión continua con los consumidores en el entorno digital.

Esta conexión no se limita al mundo digital, puede incluso ir más allá e incentivar el tráfico hacia las tiendas físicas ¿Cómo?

Por ejemplo, a través de estrategias como promociones relacionadas con el servicio de “click & collect” o retiro en la tienda, los compradores pueden disfrutar de una experiencia híbrida, experimentando la comodidad de comprar en línea, pero también de recoger su pedido en la tienda.

La clave está en que la interacción en la tienda sea satisfactoria, ya que el punto de venta también fomenta el contacto directo con el producto y el personal, creando oportunidades para ventas adicionales y para ofrecer una experiencia más enriquecedora.

Asimismo, la colaboración entre el marketing digital y el rol de los vendedores físicos resulta en un servicio al cliente mucho más personalizado y cercano. Los vendedores, teniendo en cuenta los datos obtenidos a través de las campañas de marketing digital, pueden ofrecer recomendaciones precisas y ajustadas a los intereses de cada cliente.

Estas experiencias mejoran la relación con la marca, incrementan la satisfacción y facilitan la fidelización, asegurando que los consumidores regresen, ya sea para realizar más compras online o para continuar la experiencia en la tienda física.

Con amplia trayectoria en la implementación de estrategias de marketing para ecommerce, Destaka Marketing ha trabajado con diversos negocios con presencia online ayudándolos a atraer y mantener clientes.

Un aliado de este tipo puede ayudar a hacer crecer y fidelizar a los clientes o compradores, garantizando que las tiendas en línea se mantengan vigentes, tengan un alcance mayor, y que se diferencien del resto, generando más ventas, lo que finalmente es el objetivo de todos los emprendedores, pymes y grandes empresas.