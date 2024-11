Entrevista a May y Maite, fundadoras de iaccesible

En un mundo donde la inteligencia artificial parece reservada para grandes empresas, un innovador proyecto busca romper barreras y acercar esta tecnología a quienes más la necesitan: los autónomos, las PYMES y el sector educativo. Con un enfoque ético, práctico y humano, sus creadoras están transformando la manera en que estas organizaciones se educan y aplican la IA, ayudándolas a ser más competitivas sin perder su esencia. Hoy, hablamos con May y Maite para conocer más sobre esta iniciativa que promete marcar la diferencia.

¿Cómo nació este proyecto de formación en inteligencia artificial?

Maite: Realmente la idea surge hace unos tres años mientras me estaba formando yo misma. Conforme iba avanzando en la formación vi claro que esto iba a ser necesario porque la irrupción de esta tecnología crearía una brecha abismal entre aquellos que supieran, tuvieran los medios y conocimientos y decidieran implementarla y aquellos que no. Y vi que habría dos sectores claros a los que más afectaría todo esto: las PYMEs y el sector educativo.

May: Como comenta Maite, intuimos que habría muchas pequeñas empresas a las que esto acabaría por llevarse por delante, o afectarles bastante, así que, iaccesible nació de la necesidad de democratizar la inteligencia artificial. Observamos que muchos autónomos y pequeñas empresas no acceden a esta tecnología por falta de formación o recursos. Queríamos crear un espacio accesible donde la IA deje de ser algo abstracto y se convierta en una herramienta útil y ética.

¿Cuál es el objetivo principal de vuestra iniciativa?

Que la gente pierda el miedo a la IA, que no el respeto y que haya una educación, más allá de mitos y noticias alarmistas o vídeos en los que se “vende” como algo mágico. En resumen, nuestro objetivo es educar y capacitar a pequeñas empresas y al sector educativo para que aprovechen el poder de la inteligencia artificial de forma ética y responsable.

¿Qué diferencia a vuestro proyecto de otros cursos de IA en el mercado?

En primer lugar, no ofrecemos un curso como tal. Hay miles. Todos iguales, pero creemos que es necesario, en primer lugar humanizar todo esto que nos está ocurriendo, enfocamos en la practicidad, la cercanía y la personalización. Ofrecemos herramientas reales que las empresas pueden implementar de inmediato De nada sirve que te presenten 150 herramientas si no vas a saber cuáles te sirven a ti o a tu actividad.

Y por supuesto prestamos una atención especial en las implicaciones sociales y éticas del uso de la IA, algo que no siempre se aborda.

¿Qué significa para vosotras usar la IA de forma ética?

Para nosotras es garantizar transparencia, proteger la privacidad de los datos, evitar sesgos en los algoritmos, trabajar para alinear la IA a nuestros valores y usarla para potenciar capacidades humanas, no para reemplazarlas indiscriminadamente.

¿Cómo abordáis las implicaciones éticas en vuestras formaciones?

Dedicamos una sección completa a la ética y regulación. Discutimos casos reales, enseñamos buenas prácticas y ayudamos a las empresas a implementar IA de manera responsable.

¿Qué sectores pueden beneficiarse más de vuestras formaciones?

Cualquier sector. La IA va a llegar a cualquier sector. Desde comercio y hostelería hasta servicios profesionales o pequeñas industrias.

¿Por qué creéis que la IA es importante para las pequeñas empresas?

Porque puede ser un gran igualador. Pero también un elemento diferenciador.

¿Qué servicios específicos ofrecéis?

Ofrecemos consultorías a empresas para revisar sus procesos, y ver de qué manera tanto nosotras como la IA pueden ayudar a ser más competitivos. Como complemento a esto ofrecemos formación a equipos, en la que se combinan teoría y práctica. Aquí la personalización de los contenidos es total para que cada empresa encuentre soluciones específicas para su negocio. Por último tenemos algunos monográficos introductorios y una formación que consideramos vital, a centros educativos.

¿Qué tipo de resultados pueden esperar las empresas después de contar con vosotras?

Mejoras inmediatas en eficiencia, optimización de procesos y toma de decisiones. Además, una visión clara de cómo implementar IA de forma estratégica y responsable.

¿Cuál es vuestra propuesta de valor?

Brindar formación accesible y práctica, con un enfoque ético y humano, adaptada a las necesidades específicas de cada grupo.

¿Cómo veis el impacto de vuestro proyecto en las comunidades locales?

Queremos empoderar a las pequeñas empresas y centros educativos, que son la columna vertebral de nuestras comunidades, nuestra sociedad y nuestra economía.

¿Qué desafíos habéis encontrado al promover la IA en pequeños negocios?

Muchos piensan que la IA es compleja, que no afectará a su sector, que es cara o fuera de su alcance o que es solo para los que “entienden de ordenadores”. Nuestra labor es romper esos mitos y mostrarles que es más accesible de lo que creen.

¿Cuál ha sido la respuesta de los participantes hasta ahora?

Muy positiva. Les encanta que los contenidos sean prácticos y que se aborden temas como la ética, que no suelen estar presentes en otros cursos.

¿Cómo imagináis el futuro de las pequeñas empresas con IA?

Empresas más eficientes, competitivas y humanas, donde la IA complemente el talento humano en lugar de reemplazarlo.

¿Qué retos veis en la adopción de la IA a nivel masivo?

La falta de formación, el miedo al cambio y la necesidad de regulaciones claras. Pero creemos que con apoyo, educación y una formación adecuada pueden liderar esta transformación.

¿Qué os inspira a seguir desarrollando este proyecto?

Ver cómo las empresas pequeñas se sorprenden con el potencial de la IA y comienzan a implementar cambios que realmente marcan la diferencia en su día a día, y contribuir a que en los centros educativos el equipo docente esté alineado con el “universo” en el que viven sus alumnos. Porque creemos que todo este conjunto es la base del futuro de nuestra sociedad.

Si tuvierais que resumir vuestro proyecto en una frase, ¿cuál sería?

Intentamos hacer que la inteligencia artificial sea accesible, práctica y ética para que no quede fuera del alcance de quienes más la van a necesitar.