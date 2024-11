Una nueva promoción de agencias de marketing digital ya está en activo

SERSEO Marketing Digital Inteligente ha puesto en marcha su nueva promoción de agencias, compuesta tanto por nuevas agencias como por profesionales que, provenientes de agencias veteranas, continúan apostando por la proyección y los beneficios de formar parte de esta sólida comunidad de marketing digital. Esta nueva promoción refleja el éxito de un modelo de crecimiento en red, que permite a sus miembros prosperar a largo plazo en un mercado en constante cambio.

Una nueva promoción de agencias de SERSEO Marketing Digital Inteligente ha comenzado a empaparse de la metodología y la forma de trabajar de la Comunidad de Agencias, con el fin de formar parte de ella y conseguir los mejores resultados para sus clientes, transformando por fin esas agencias sin proyección en negocios sólidos y con un gran futuro por delante.

Esta nueva promoción de agencias es un caso especial en la historia de SERSEO, ya que está compuesta por nuevos franquiciados y por empleados de algunas agencias veteranas. Es una muestra más de que el modelo de negocio y de agencia funciona y, por supuesto, de la posibilidad de que cada consultor vaya ampliando su empresa, haciéndola más escalable y creando un equipo propio de profesionales.

La puesta en marcha de esta nueva promoción de agencias pone de nuevo en valor los más de 25 años que la marca lleva en el sector. Esta experiencia ha permitido a SERSEO respaldar a estos emprendedores, quienes ahora cuentan con el soporte de una red de agencias que les permite desarrollar su negocio con la tranquilidad de estar apoyados por una estructura sólida y colaborativa. Para muchos profesionales del marketing digital, crear y dirigir una agencia propia representa la culminación de una aspiración profesional. Sin embargo, este sueño enfrenta a menudo obstáculos en cuanto a costes de herramientas, fiscalidad, captación de clientes y más, obstáculos que, con el apoyo de la Comunidad de Agencias de SERSEO, son más fáciles de salvar.

El Programa de Alto Rendimiento: el impulso para el éxito sostenible El PAR de SERSEO se ha convertido en el núcleo de esta comunidad de agencias en crecimiento. Este modelo, que proporciona herramientas, formación y una red de apoyo activa, permite a los emprendedores concentrarse en lo que verdaderamente les apasiona: desarrollar estrategias de marketing digital efectivas para pymes y autónomos, sin las trabas que normalmente enfrenta un negocio independiente.

Este programa destaca por su enfoque colaborativo y su capacidad para integrar a una variedad de perfiles que comparten la aspiración de crear una agencia de marketing digital sostenible. Entre los perfiles que componen la nueva promoción de agencias se encuentran:

Amantes del marketing digital: personas con pasión por el marketing digital que ven en SERSEO la oportunidad de convertir su interés en un negocio rentable, incluso si previamente no han trabajado en el sector.

Profesionales que buscan independencia: aquellos que, tras años de experiencia en marketing digital, desean dejar atrás la estructura corporativa para construir su propia agencia.

Mujeres profesionales del marketing en busca de conciliación: profesionales que han desempeñado importantes roles en empresas y que ahora buscan un modelo que les permita conciliar la vida profesional y personal.

Agencias en dificultades: negocios ya operativos que, al unirse a SERSEO, logran optimizar sus procesos, reducir costes y acceder a una comunidad de apoyo.

Es un amplio abanico de perfiles que ha encontrado su modelo de agencia de marketing digital en lo que ofrece SERSEO Marketing Digital Inteligente.

Una nueva promoción apoyada en la experiencia La nueva promoción de agencias de SERSEO se enmarca dentro del Programa de Alto Rendimiento, una iniciativa con una amplia trayectoria que ha demostrado ser el aliado ideal para emprendedores y profesionales del marketing que desean establecer una agencia sostenible y rentable. Este programa se ha convertido en un pilar clave para aquellos que buscan una entrada estructurada al sector, ofreciendo formación, mentoría y acceso a recursos esenciales desde las primeras etapas del negocio. El PAR, además, facilita el acceso a una amplia red de consultores y expertos en marketing, creando un entorno donde las agencias se apoyan mutuamente, comparten conocimientos y se benefician de economías de escala.

Es importante recalcar que el modelo de SERSEO permite a las agencias beneficiarse de una estructura compartida de costos y recursos. Al formar parte de una red de agencias, los miembros del PAR tienen acceso a plataformas, herramientas y suscripciones necesarias para desarrollar campañas de marketing de alto nivel sin incurrir en altos costos individuales. Este enfoque colaborativo no solo optimiza los recursos, sino que también permite a las agencias concentrarse en lo que mejor saben hacer: crear estrategias de marketing digital efectivas para sus clientes.

Una comunidad de agencias que no para de crecer Apenas hace unas semanas que se ha puesto en marcha la nueva promoción de agencias de SERSEO Marketing Digital, pero la organización ya ha abierto una nueva ventana para que los profesionales del marketing que busquen montar su propia agencia puedan postularse como candidatos a ser los nuevos miembros de la Comunidad de SERSEO de cara al nuevo año.

La convocatoria ya está abierta y recibiendo nuevas solicitudes, y los candidatos seleccionados tendrán la oportunidad de ingresar a un programa completo de formación y acompañamiento, diseñado para ayudarlos a construir sus propias agencias de marketing digital con una base sólida y el respaldo de una red consolidada en el mercado.

Los candidatos ideales son aquellos con un profundo compromiso con el crecimiento de sus propias agencias, una visión innovadora y una pasión por ayudar a pymes y autónomos a alcanzar sus objetivos de negocio a través de estrategias de marketing digital de alto impacto. Y es que no se puede olvidar que, según comenta Miguel Manrique Ordax, CMO de la compañía, “la misión de SERSEO es democratizar el marketing digital para las pymes y autónomos en España, y para ello necesitamos una red sólida de agencias capacitadas y comprometidas”. Manrique señala además que “El Programa de Alto Rendimiento busca transformar a los profesionales del marketing digital en empresarios exitosos. No se trata, en absoluto, de una formación, sino de construir una comunidad de apoyo que permita a nuestros asociados concentrarse en su vocación por el marketing mientras nosotros los respaldamos en el resto”.

Para aquellos interesados en formar parte de esta creciente red de agencias de marketing digital, SERSEO invita a presentar su candidatura para las promociones de agencias de 2025, una oportunidad única para construir una agencia de marketing sostenible con el respaldo de una comunidad que comparte el conocimiento, la experiencia y la pasión por el éxito de sus miembros.