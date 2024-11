Construir una carrera digital, Yinius.io garantiza empleo remoto en solo 4 meses

En un mercado laboral marcado por la creciente demanda de profesionales tecnológicos, especializarse en profesiones digitales es esencial para asegurar la empleabilidad. Las empresas tecnológicas y de otros sectores buscan habilidades avanzadas en roles estratégicos como el de Sales Development Representative (SDR), una profesión clave en ventas digitales, además de análisis de datos y programación.

Esto ha llevado a Yinius.io a posicionarse como pionera en la formación de Sales Development Representatives (SDR), ofreciendo programas innovadores y adaptados a las demandas del mercado laboral actual. Con un enfoque práctico y alianzas estratégicas con empresas digitales de alto nivel, Yinius.io asegura a sus alumnos una ventaja competitiva en profesiones digitales.

Formación con garantía de empleo y enfoque práctico Yinius.io, ubicada en Lanzadera, la reconocida aceleradora de startups impulsada por Juan Roig (fundador de Mercadona), ofrece un programa educativo que no solo capacita en habilidades digitales estratégicas, sino que también garantiza la inserción laboral en tan solo 4 meses. Este resultado se logra gracias a su enfoque práctico: los alumnos realizan diariamente ejercicios que simulan situaciones reales de un SDR, como negociaciones con clientes y prospección digital, preparándolos para responder a los desafíos del mercado desde el primer día en su empleo.

El caso de Christian L. es un ejemplo claro de esta promesa cumplida. Con 20 años de experiencia en ventas presenciales de sistemas de seguridad, Christian se inscribió en Yinius tras ver un anuncio en Instagram, a pesar de su escepticismo inicial. Tras superar el examen EAP en su quinto intento, logró prácticas que lo llevaron a obtener un empleo remoto permanente en el mundo digital a sus 50 años.

Hoy, trabaja desde casa con un horario flexible y destaca que esta oportunidad también permitió que su pareja encontrará un empleo remoto. Christian valora especialmente la inversión en el programa, que puede amortizarse en solo 2-3 meses gracias a su nuevo salario. “Esta formación no solo me dio un empleo, sino que cambió por completo mi perspectiva profesional y personal”, comenta emocionado.

Teletrabajo y flexibilidad para una nueva era laboral Uno de los elementos diferenciadores de Yinius.io es su compromiso con la flexibilidad laboral. Al finalizar la formación, los alumnos acceden a contratos que priorizan el teletrabajo, adaptándose a sus necesidades personales y familiares. Esto es especialmente atractivo para profesionales con experiencia en ventas tradicionales, atención al cliente o roles de cara al público, quienes buscan oportunidades para trasladar su experiencia al mundo digital.

Alejandra G., una antigua administradora y dueña de una pastelería, decidió reinventarse profesionalmente tras cerrar su negocio. Con el apoyo de Yinius.io, optimizó su perfil de LinkedIn, aprobó el examen tras tres intentos y consiguió un empleo remoto en Jornarelo, lo que le permitió conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos. “Ahora puedo participar en actividades de mis hijos y, al mismo tiempo, sentirme realizada en mi trabajo”, afirma.

Garantía de empleo con estabilidad y crecimiento Además de ofrecer formación práctica, Yinius.io asegura contratos laborales con condiciones de estabilidad a largo plazo, incluyendo contratos indefinidos y un plan de carrera personalizado. Los egresados cuentan con un salario fijo complementado con una parte variable, ligada a su rendimiento y progreso profesional. Este modelo fomenta un desarrollo continuo en el mundo digital.

La experiencia de Olga T. lo confirma. Tras más de 10 años trabajando en hostelería, Olga encontró en el programa de Yinius.io una puerta hacia el teletrabajo como SDR. Destacó la sencillez y rapidez del programa, así como el apoyo constante de mentores y compañeros. “Gracias a la formación práctica y las herramientas de prospección digital, obtuve mi empleo actual en Grouptes. Yinius realmente cumple con su promesa de garantizar un empleo”, comparte.

Plan de pago flexible para facilitar el acceso a la formación Yinius.io ofrece una modalidad de pago accesible bajo el esquema "Estudia ahora y paga después". Este sistema permite a los estudiantes comenzar su formación sin un desembolso inicial, abonando las cuotas una vez han conseguido empleo. Además, para quienes no cumplan con los requisitos de esta opción, se ofrecen planes alternativos que se ajustan a diferentes necesidades.

Esta flexibilidad financiera, junto con la bolsa de empleo activa durante dos años y un programa de mentorías mensuales durante el primer año laboral, garantiza que los egresados estén respaldados incluso después de completar la formación. “Recuperé la inversión en solo dos meses con mi nuevo trabajo”, comenta Olga, destacando el valor añadido del programa.

Un puente hacia el futuro digital El equipo directivo de Yinius.io, liderado por Álvaro Castro y Christakis Theodorou, combina una sólida trayectoria en empresas digitales con un enfoque práctico en la enseñanza. Su objetivo es conectar a los alumnos con el ecosistema de startups y empresas tecnológicas desde el inicio, facilitando el acceso a roles esenciales en ventas digitales y desarrollo tecnológico.

Integrada en Lanzadera, Yinius.io no solo ofrece formación de calidad, sino también acceso a una amplia red profesional, abriendo puertas para sus alumnos en el mundo laboral. A medida que el sector digital crece, Yinius.io reafirma su compromiso de proporcionar a sus estudiantes las herramientas necesarias para prosperar en un mercado competitivo.

Con un enfoque práctico, garantía de empleo, flexibilidad financiera y laboral, Yinius.io se posiciona como una solución ideal para quienes buscan redirigir su carrera hacia el ámbito digital. Profesionales de atención al cliente y ventas tradicionales encuentran aquí una oportunidad para transformar su experiencia en habilidades demandadas en el mercado digital.

Como dice Alejandra: “Recomendaría esta formación a cualquiera que quiera cambiar su vida. Con Yinius, es posible”.