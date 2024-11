Whirlpool presenta su calendario de Adviento: 'la cuenta atrás más sabrosa'

La marca compartirá recetas todos los días y sorteará microondas ChefPlus cada semana hasta Navidad en su perfil de Instagram Sin duda, no hay mejor espera que la cuenta atrás para Navidad y Whirlpool ha creado un calendario de Adviento que reúne lo mejor de la Navidad: la comida y los regalos. Del 1 al 24 de diciembre, y bajo el hashtag #AdvientoWhirlpool, la marca compartirá recetas diarias en su perfil de Instagram, todas cocinadas al microondas. Para hacerlo aún más atractivo, todos los lunes hasta Navidad, se sorteará un microondas ChefPlus en la misma plataforma, regalando tres aparatos en total entre sus seguidores. Todas las recetas se compartirán a través de Instagram Stories. Los sorteos, por su parte, se publicarán en el perfil de forma fija, pero se harán en un formato express. Es decir, los usuarios únicamente podrán participar durante 24 horas.

El microondas ChefPlus: definirlo sería limitarlo

Con el microondas ChefPlus podrás cocinar en menos tiempo que con un horno, ahorrando tiempo y energía. Gracias a su exclusiva tecnología DualCrisp y a la función de AireForzado, este microondas es capaz de freír con poco aceite y sin ensuciar, distribuyendo el calor para que llegue a todo el plato de forma uniforme. La combinación de estos dos sistemas deja los alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro, conservando su valor nutricional y potenciando su sabor.

La función Vapor no se queda atrás, ya que permite cocinar de la forma más saludable sin perder los nutrientes de los alimentos.

Las recetas: atención spoiler

Dulces y salados. Entrantes y platos principales. Lejos han quedado los microondas que solo servían para calentar la leche, y Whirlpool lo demuestra con su recetario, que incorpora recetas perfectas para cualquier ocasión.

"Hasta podrías preparar un menú de Navidad completo únicamente con el microondas. Apunta: como entrante, un vasito de crema de calabaza; de primero, canelones de gamba; y como plato principal, opciones para todos los gustos. ¿Prefieres pescado? Te proponemos un bacalao en costra sobre puré de patata y toques de coulis piquillo. ¿Eres más de carne? Puedes optar por un magret de pato con gajos de manzana y reducción de vino o ir directamente a por un solomillo de ternera con salsa de queso y boniato crujiente. La tarta tatin será el broche dulce final para dar paso a los turrones y el champán".

¿Cómo participar en los sorteos?

Como no hay mejor excusa para regalar que la Navidad, Whirlpool sorteará tres microondas ChefPlus entre sus seguidores durante el mes de diciembre. Los lunes 9, 16 y 23 de diciembre, y solo durante 24 horas, los usuarios podrán participar siguiendo estos sencillos pasos: 1. Seguir a @whirlpool_es, 2. Dar Me gusta a la publicación y, 3. Comentar con su receta favorita de la semana y mencionar a dos amigos, tantas veces como se quiera sin repetir amigos.

"Mucha suerte y sabrosa espera".