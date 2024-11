Las delicias holandesas llegan a Madrid

La última novedad en pleno Barrio de Salamanca, Madrid, es la apuesta personalísima de dos emprendedores enamorados de Países Bajos, por afinidad y por convicción.

De allí se han traído su tradición más gourmet aunque los propios holandeses que les visitan casi a diario aseguran que todo está mucho más rico en este pequeño rincón de delicias dulces y saladas, ya que no hay nada preparado, todo se hace al momento, a la vista del cliente, con una entrenada elaboración artesanal.

Por su reducido espacio se va imponiendo el modo take away, con sus mesas y sillas dispuestas a una espera que se hace apetecible por su decoración ambientada en las cafeterías de Ámsterdam.

Para deleitar han escogido recetas saludables con ingredientes de primera calidad tales como trigo sarraceno, dátiles y calabaza. Se podrá probar y llevar en sus preciosas cajas las famosas galletas Stroopwafels o los Poffertjes, unos mini pancakes cuyo sabor nada tiene que ver con algo conocido, acompañado si queremos de un café premium. Además, ya tienen disponibles sus preciosas casitas de adorno con galletas, almendrados, quesos y Cajas de Navidad para regalar en estas Fiestas. Por algo su tienda no es solo una apuesta cada vez más conocida en las redes y cuenta con una de las valoraciones más altas y reconocidas en su zona. Es también única en el país.

Sus productos, muy pronto también disponibles en envíos a domicilio.

@hollandbitemadrid

hollandbite.com