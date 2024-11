​BORNOS Bodegas & Viñedos se transforma en BORNOS Vinos & Licores

BORNOS Bodegas & Viñedos da un paso decisivo en su evolución con el anuncio de su nueva identidad corporativa. A partir de ahora, la compañía operará bajo el nombre de BORNOS Vinos & Licores, un cambio que marca una diferenciación clave entre el Grupo y sus bodegas individuales, al tiempo que refuerza su expansión multinacional, especialmente en el ámbito de los licores, con la integración de la destilería mexicana Casa D’Aristi.

Este cambio es en parte fruto de la conexión de BORNOS con México, establecida hace seis años con la adquisición de la compañía por parte del Grupo FIRMAS GLOBALES, un conglomerado empresarial mexicano. Esta adquisición no solo permitió fortalecer los lazos del Grupo con el mercado internacional, sino que también ha allanado el camino para la reciente incorporación de Casa D’Aristi, una reconocida destilería en la península de Yucatán, especializada en la elaboración de licores artesanales de alta calidad.

“La integración de Casa D’Aristi y el rediseño de nuestra identidad gráfica reflejan nuestra ambición de diversificar y expandirnos, manteniendo la esencia que ha hecho de BORNOS un referente en el mundo del vino”, afirma Fernando Zaratiegui, Director General de BORNOS Vinos & Licores. “Nuestra conexión con México, establecida a través de Firmas Globales, ha sido un catalizador en esta evolución, permitiéndonos fusionar lo mejor de dos mundos: el vino español y los licores mexicanos”.

Un nuevo enfoque visual para una marca en expansión

El cambio de nombre y la nueva identidad visual tienen como objetivo no solo reflejar la diversificación del Grupo hacia los licores, sino también diferenciar claramente la identidad de BORNOS de la de una de sus bodegas más emblemáticas, Palacio de Bornos. Con este rediseño, cada bodega del Grupo mantiene su carácter y personalidad únicos, mientras que BORNOS Vinos & Licores proyecta una imagen corporativa más sobria, elegante y atemporal, adecuada para su expansión global.

Las Bodegas que forman parte de BORNOS Vinos & Licores son algunas de las más reconocidas en el panorama vinícola: Palacio de Bornos (D.O. Rueda), Señorío de Sarría (D.O. Navarra), Lleiroso y Dominio de Bornos (D.O. Ribera del Duero), Martínez Corta (D.O.Ca. Rioja), Bucrana (D.O. Toro) y Guelbenzu (Finca la Lombana). A ellas se suma ahora Casa D’Aristi (Yucatán – México), que aporta una nueva dimensión al portafolio del Grupo con sus exclusivos licores.

Una identidad moderna y atemporal

El rediseño de la imagen gráfica de BORNOS Vinos & Licores se ha centrado en proyectar una identidad sofisticada y moderna, capaz de mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Con una imagen que refleja la sobriedad y el prestigio de la compañía, el Grupo sigue comprometido con la calidad, la innovación y la mejora continua. Este cambio permitirá a BORNOS fortalecer su posición tanto en el mercado vinícola como en el de licores, manteniendo una conexión única entre España y México.

BORNOS Vinos & Licores se posiciona así para afrontar con éxito los retos del futuro, consolidando su presencia internacional y adaptándose a las tendencias del sector, siempre bajo la premisa de la excelencia.