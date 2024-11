GSD Vallecas cumple 30 años en el curso lectivo 2024-2025

Este próximo viernes, 29 de noviembre, comienzan las celebraciones, con una mesa redonda que tendrá lugar en el Auditorio Paco Rabal, en la que intervendrán representantes institucionales de la cooperativa Gredos San Diego, del colegio, así como también varios concejales madrileños En el curso lectivo 2024 - 2025 se cumplen los primeros 30 años de la apertura del centro educativo GSD Vallecas 1994-1995.

Aquel fue el tiempo del desarrollo urbanístico de "Madrid SUR", una apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la desaparición de la infravivienda y por el desarrollo de Vallecas. El mejor ejemplo de ello fue que se trajera al barrio la Asamblea de Madrid, ubicándola en la plaza homónima, donde confluyen dos de las principales arterias del distrito, como son las avenidas de San Diego y Pablo Neruda. Es la misma en la que el mítico y querido Rayo Vallecano celebra sus éxitos.

Fue el entonces alcalde de Madrid, Jose María Álvarez del Manzano, quien inauguró el Colegio GSD Vallecas el mismo día que se colocaba la primera piedra de la Asamblea de Madrid, a escasos 500 metros del centro.

Un colegio que empezó con 600 alumnos y que hoy cuenta con más de 1.700 entre 4 meses y 20 años.

Tres décadas después, y para conmemorar la efeméride, el Centro organiza diferentes actos. Este próximo 29 de noviembre, a las 9:30 horas, en el Auditorio Paco Rabal se va a celebrar la mesa redonda "30 años de GSD Vallecas 1994-2024". Presidentes de la cooperativa, directores del centro educativo y concejales del Distrito de Puente de Vallecas se van a reunir allí para hablar sobre cómo ha evolucionado el centro, y el barrio, en los últimos 30 años, ante un auditorio de padres y alumnos del colegio.

Moderados y presentados por José Luis Miranda, presidente de Gredos San Diego Cooperativa, van a intervenir Ángel Niño, concejal presidente de la Junta Municipal Puente de Vallecas desde 2023; Borja Fanjul, concejal presidente de la Junta Municipal de Puente de Vallecas 2019-2023; Carlos de la Higuera, presidente emérito de GSD Cooperativa 1985-2020; Juanjo Martínez, director del centro 2005-2012, Vicente Cañizares, director de GSD Vallecas de 2012 a 2022, y actual director general de GSD; y Satur López, directora de GSD Vallecas desde 2022.

Después de la mesa redonda, se proyectará el video "GSD Vallecas, 30 años educando contigo".

Además, hasta el 14 de diciembre hay diferentes concursos artísticos en marcha, de fotografía, dibujo, pintura y escultura, orientados hacia la comunidad educativa GSD. VER LAS BASES AQUÍ Con ellos, GSD busca capturar, a través de diversas expresiones artísticas, los recuerdos, momentos y la esencia de estas tres décadas de historia del Colegio.

El 18 de diciembre, el colegio GSD Vallecas dedicará este día a celebrar con todos los alumnos la efeméride, organizando diferentes juegos para los más pequeños y diferentes actos para los mayores. Este día se entregarán los premios de los certámenes convocados.

Por último, y aun sin fecha confirmada, se ha solicitado una recepción en la Asamblea de Madrid a la que asistirán delegados de alumnos del Colegio, el Consejo Escolar del centro y directivos de la cooperativa Gredos San Diego. Para Carlos de la Higuera, "una de las cosas más importantes, quizá la que más, es que hemos transmitido, de la mano de un intangible, como es la Educación, principios y valores a los alumnos de GSD en Vallecas".

Ignacio Cerezo, exalumno del centro, recuerda que "cuando mi padre me cambió de colegio, descubrí una educación distinta, aperturista, que apostaba por la integración". Cerezo, recuerda que la forma de enseñar era "maravillosa", y muy por delante de su época, "con una gimnasia deportiva que no había en otros colegios, clases de dibujo lineal, un profesor de física y química que era un visionario, en resumen, una forma de educar que yo no conocía, y además, en un barrio obrero. Desde luego, a mí me ha servido para ser quien soy hoy, en mi vida laboral y personal. Me hice una persona del mundo, gracias a GSD".

"Trabajadores, alumnos y socios sentimos un gran orgullo de pertenencia a nuestra cooperativa, que se dedica a la educación, un sentimiento que nos impulsa a desarrollar el proyecto, y a ponerlo en valor, en momentos especiales como el trigésimo aniversario de GSD Vallecas", termina Pilar Directora de RR. Institucionales, Comunicación y Marketing de GSD.