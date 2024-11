Konokono lanza su Black Friday con descuentos en gadgets y ofertas en tecnología

Con la llegada del Black Friday, los entusiastas de la tecnología encuentran en Konokono una oportunidad única para acceder a dispositivos de alta gama a precios especiales. Para este evento anual, esta tienda online ha preparado una amplia selección de productos. En particular, las ofertas de tecnología abarcan desde smartphones y tablets hasta dispositivos de hogar inteligente y accesorios innovadores.

Con descuentos aplicables a una variedad de productos, el Black Friday en Konokono es una ocasión ideal para renovar o actualizar equipos con garantía de calidad.

Dispositivos tecnológicos a precios especiales Entre las categorías en promoción se incluyen smartphones de última generación, auriculares con tecnología de cancelación de ruido, altavoces inteligentes y otros gadgets ideales para facilitar la conectividad y el confort en la vida diaria. En particular, los clientes pueden encontrar en esta campaña productos de marcas reconocidas, asegurando así un estándar de rendimiento y durabilidad.

Para los aficionados a la tecnología que buscan aprovechar las ofertas, Konokono ha organizado su campaña de manera que todos los interesados puedan acceder a descuentos de hasta el 50% en determinados productos. Estas oportunidades permiten a los clientes equiparse con lo último en innovación y funcionalidad.

¿Con qué fabricantes colabora para estas promociones? Konokono.es trabaja en colaboración con grandes marcas reconocidas a nivel mundial, incluyendo Apple, Samsung, Microsoft, HP, Lenovo, ASUS, Acer y Logitech. Estas alianzas permiten ofrecer promociones exclusivas y acceso a productos de alta calidad que cumplen con los estándares más exigentes del mercado. Su compromiso con la excelencia se refleja en cada producto, asegurando que los clientes puedan disfrutar de tecnología de primer nivel.

Gadgets de última generación y soluciones inteligentes para el hogar Konokono no solo ofrece descuentos en dispositivos personales, sino que también incluye una variedad de soluciones de hogar inteligente en su campaña de Black Friday. Los productos en promoción permiten crear un entorno doméstico más seguro, cómodo y eficiente. Además, esta selección de gadgets responde a la creciente demanda de tecnología que facilita las tareas cotidianas y optimiza la experiencia de los usuarios en casa.

Con esta campaña de Black Friday, Konokono facilita el acceso a ofertas de tecnología moderna sin comprometer el presupuesto. Se trata de una oportunidad ideal para aquellos que desean integrar dispositivos avanzados en su vida diaria o buscar regalos innovadores para la temporada de fin de año.

Algunas promociones preparadas de Black Friday en Konokono.es Por ello, ponen a disposición de sus clientes más de 300 referencias con promociones “especiales” e “irrepetibles”, tales como: por la compra de un iPad de 9ª Generación, una funda Targus de regalo; quien lleva un MacBook Pro/Air, recibe una Docking valorada en más de 90 € de la marca Lindy; de regalo, un cargador rápido de Belkin para iPhone 16 nuevos de cualquier modelo y tamaño; con la compra de cualquier portátil (no Apple), se recibe un ratón ergonómico inalámbrico de la marca Trust; descuentos en iPhones 16 (en todas las series y tamaños), iPad 9ª, iPad Mini nuevos, MacBook Pro nuevos, Apple Watch Ultra 2 nuevos y Apple Watch SE nuevos; regalo de 3 años de garantía por daños accidentales en los terminales Motorola ofertados.

Promociones especiales para Canarias Devolución de los portes en un cupón para gastarlo en futuras compras antes del 31/03 para pedidos superiores a 500 €.

Descuentos exclusivos nocturnos Durante la noche de los días 27, 28 y 29 Konokono pondrá ofertas especiales solo disponibles a partir de las 21 horas (horario de la Península Ibérica)

Cupones Generales para más descuentos Por último, esta tienda online ofrece distintos descuentos. En este sentido, con el código KONSORPRESA se puede acceder a un descuento de 5 €. A su vez, el código KONEXITO habilita un descuento de hasta 100 € y el código KONK hasta 290 €.