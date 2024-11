La Reumatología privada en riesgo por la sobrecarga asistencial y las precarias condiciones laborales

En los últimos 10 años se ha producido un notable incremento de especialistas en Reumatología dedicados a la práctica privada. En concreto, se estima que uno de cada tres reumatólogos/as trabaja en el sector privado. Sin embargo, “a pesar de este mayor número de profesionales, la oferta sigue siendo muy escasa para cubrir la creciente demanda en centros privados que, con frecuencia, conduce a la saturación en las consultas con largas listas de espera”, según ha advertido el Dr. José de la Mata, reumatólogo del Instituto de Salud Articular ARI y uno de los coordinadores de la ‘VI Jornada SER de Reumatología Privada’, organizada por la Sociedad Española de Reumatología, con la colaboración parcial de Pfizer.



A esta problemática -ha añadido el especialista- hay que añadir el escaso atractivo para los nuevos reumatólogos debido a que se trata de una práctica asistencial intensiva, con una remuneración muy deficiente y sin ningún tipo de estabilidad laboral.

Respecto a la inteligencia artificial, a juicio del especialista, “ha llegado para ahorrar tareas repetitivas y burocracia a los profesionales, facilitando tiempo de calidad para atender mejor a los pacientes ahorrando rellenar volantes, hacer recetas, escribir la historia clínica o redactar informes. Además, trae consigo una dramática mejora en la precisión diagnóstica, una esperanzadora personalización de los tratamientos (“a la carta”) y, a buen seguro, una revolución en la clasificación de las enfermedades reumatológicas”.

La investigación reumatológica dará pronto un vuelco gracias a potentes métodos de análisis de “big data” procedentes de la genómica, transcriptómica, epigenómica y metabolómica. “Estos datos, combinados con el análisis de los factores ambientales y el estilo de vida de cada paciente reumático, permitirán lograr una Reumatología de alta precisión a partir tan sólo de una muestra de saliva”, ha asegurado.

Por la dignificación del sector privado

“En España la práctica de la Medicina privada representa el 2,6% del PIB y más del 95% de los facultativos que ejercen en ella son autónomos. Desde la Sociedad Española de Reumatología se ha firmado, junto con una decena de sociedades científicas, el ‘Manifiesto Dignifica’, por la preocupación en el deterioro en las condiciones laborales y la congelación, desde hace décadas, de lo que se paga al médico por acto clínico o quirúrgico. Esta situación perjudica claramente la calidad y esto puede poner en riesgo la seguridad del paciente”, ha recordado el Dr. Miguel Ángel Caracuel, miembro de la Junta Directiva de la SER y también coordinador del curso.

En su opinión, “sería necesario llevar a cabo una actualización razonable de la relación de prestación de servicios médicos y compañías aseguradoras, para ofrecer la calidad, modernidad y la eliminación de riesgos innecesarios en la atención médica a los pacientes”.

Los especialistas han insistido en la necesidad de poder ejercer su profesión de manera completa y en las mejores condiciones, es decir, contando con las instalaciones adecuadas, el material necesario, los recursos humanos óptimos y teniendo acceso a pautar todos los tratamientos que están incluidos en el arsenal terapéutico de Reumatología.

Por su parte, la Dra. Noemí Garrido, del Centro Médico Marqués de Nervión (Sevilla), también ha destacado los cambios de los últimos años en el modelo de medicina pública y en la medicina de las aseguradoras, “olvidando en gran medida las necesidades de los usuarios y convirtiendo al paciente en un cliente/número”. “Nuestra labor en la Reumatología privada es devolver la dignidad al acto médico sin olvidar que eso tiene un coste y no solo económico, sino de lo más valioso que tenemos en este momento: el tiempo. No podremos dar ese servicio de calidad si no valoramos nuestro trabajo acorde al coste de la vida actual”, ha advertido la tercera coordinadora del curso.

Consulta de Reumatología desde cero

Por otra parte, la Dra. Garrido, ha explicado las dificultades que tiene la puesta en marcha de una consulta de Reumatología privada que, al ser una actividad empresarial, requiere una planificación adecuada y ha hecho referencia a la “Guía de apertura de una consulta de Reumatología privada”, elaborada por el Dr. Marcos Paulino. Respecto a la zona de establecer dicha consulta ha asegurado que “cada una tiene sus pros y sus contras; por un lado, en el ámbito rural, la competencia y los costes son menores y burocráticamente es más sencillo que en una gran ciudad. No obstante, habitualmente se vive en ciudades grandes y trabajar en un pueblo supone un desplazamiento al lugar de trabajo”. Con todo, considera que para iniciar la actividad las ventajas de hacerlo en un pueblo superan a las de la ciudad.

Sobre la VI Jornada SER de Reumatología Privada

En este curso se ha hecho un análisis general de la Medicina privada, abordando el gran cambio que han sufrido las enfermedades reumáticas en cuanto a evolución y pronóstico desde la entrada en el arsenal terapéutico de los fármacos biológicos y las nuevas moléculas químicas. “Se ha hablado sobre conceptos de eficacia y seguridad; así como sobre la familiarización con estos fármacos desde los distintos profesionales: médicos, farmacólogos, industria farmacéutica en general, etcétera”, ha explicado el Dr. Caracuel, mencionando también otras temáticas que se han tratado como la gestión y el emprendimiento o nuevos modelos asistenciales en Reumatología, así como un debate entre varias especialidades que “ha resultado muy enriquecedor”.

Asimismo, ha asegurado que esta ‘VI Jornada SER de Reumatología Privada’ ha supuesto “una puesta al día en diferentes aspectos de interés para este sector de asistencia privada, en el que se aboga por una atención de calidad para las personas con enfermedades reumáticas”.