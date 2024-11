'Queen SongShares' ofrece a fans e inversores un porcentaje de las regalías de varias canciones del grupo

SongVest, una empresa que permite a fanáticos e inversores adquirir participaciones fraccionadas en regalías musicales, ha abierto el período de reserva para las 'Queen SongShares'. A partir del 21 de noviembre y hasta el jueves 5 de diciembre a las 20:00, los interesados podrán reservar SongShares de cuatro temas icónicos de Queen: 'Under Pressure', 'It’s A Kind of Magic', 'I Want It All' y 'The Show Must Go On', así como del soundtrack de la película 'Bohemian Rhapsody' Aunque recientemente el grupo vendió los derechos de su catálogo musical a Sony Music por más de mil millones de dólares, las regalías en cuestión aquí provienen de la herencia del fallecido coproductor David Richards, quien también trabajó con artistas como David Bowie, Duran Duran e Iggy Pop.

Cada reserva incluye un certificado de autenticidad digital y físico de SongShare, una moneda conmemorativa de edición limitada y un vinilo de 7" para exhibición. Tras el período de reserva, las Queen SongShares se someterán a la calificación de la SEC para su venta pública, y las regalías generadas se distribuirán trimestralmente.

Chris Richards, hijo del productor, expresó: "Compartir el trabajo de mi padre con Queen siempre ha sido un privilegio y un regalo, y ver su legado cobrar vida a través de SongVest es increíblemente significativo. Estas SongShares no son solo una inversión; son una invitación para que los fans posean una parte de la magia de Queen y del espíritu creativo de mi padre".

El CEO de SongVest, Sean Peace, añadió: "Freddie Mercury y Queen cambiaron el rock para siempre, creando canciones que han tenido un significado profundo para los fans a lo largo de generaciones. El legado de producción de David Richards dio vida al arte de Queen, y nos sentimos honrados de invitar a los fans a compartir ese legado y poseer una parte de la historia de la música".

¿Está disponible este modelo en mercados de habla hispana?

SongVest es una plataforma de inversión en regalías musicales que permite a fans e inversores adquirir participaciones en canciones icónicas como las de Queen, Beyoncé y Eminem, a través de la Regulación A+ de la SEC. Democratiza el acceso a inversiones en música, superando los $15 millones en ventas y combinando beneficios financieros con una conexión emocional al legado artístico.

SongShares es uno de los productos representados en mercados de habla hispana por Larrosa, quienes son accionistas de la empresa gracias a su experiencia y liderazgo en los ámbitos de tecnología y financiación para la industria musical. Recientemente, Larrosa cerró un importante acuerdo para la adquisición de empresas y catálogos musicales. Este avance consolida su posición como líder en los sectores de music financing y music tech en mercados hispanohablantes, destacándose como un puente clave entre el mundo financiero y la industria musical.

Gracias a la colaboración entre SongVest y Larrosa, fans e inversores ahora tienen acceso a oportunidades que anteriormente estaban reservadas para conocedores de la industria, capital privado e inversores institucionales.

Según Cristian Larrosa, CEO de Larrosa, "esta es una oportunidad única para que la industria musical hispanohablante no solo logre financiarse sin la necesidad de recurrir a anticipos y adelantos en condiciones muchas veces desfavorables, sino que además de obtener capital, los compositores, publishers, autores o productores pueden agregar valor a su obra ofreciendo algo más, conectando aún más con los potenciales inversores, haciéndolos partícipes no solo de lo que la obra significa a nivel artístico sino también a nivel financiero".