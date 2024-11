Twenty One Pilots, d4vd y Royal & The Serpent interpretarán temas de la temporada 2 de Arcane en los Game Awards

La noche del 12 de diciembre (madrugada del 13 en Europa) se llenará de interpretaciones de las canciones pertenecientes a la popular serie de animación de Netflix producida por Riot Games y Fortiche Production Los Game Awards de 2024 han anunciado a sus primeros invitados musicales: tres artistas que han participado en la banda sonora de la segunda temporada de la popular serie de animación de Netflix producida por Riot Games y Fortiche Production, Arcane, que está inspirada en el videojuego insignia de Riot, League of Legends. Este evento musical de una noche contará con Twenty One Pilots, el dúo ganador de un Grammy, y con artistas como d4vd y Royal & the Serpent, todos ellos acompañados por la orquesta de los Game Awards dirigida por el premiado Lorne Balfe. Dichas actuaciones formarán parte del evento organizado por el décimo aniversario de los Game Awards, que se retransmitirá en directo desde el Peacock Theater de Los Ángeles el jueves, 12 de diciembre de 2024 (2am del día 13 en horario peninsular español).

El evento musical de la segunda temporada de Arcane en los Game Awards de 2024 contará con la interpretación en directo de tres obras originales compuestas para los momentos más relevantes de esta serie ganadora de un Emmy. Incluirá canciones pertenecientes a la banda sonora de esta segunda temporada, como The Line de Twenty One Pilots, Remember Me de d4vd y Wasteland de Royal & The Serpent, interpretadas por sus respectivos artistas.

Se trata de la segunda ocasión en la que los Game Awards han contado con actuaciones en directo en las que se interpreta música creada para Arcane, puesto que ya lo hizo en los Game Awards de 2021 el músico ganador de 17 Grammies, Sting, interpretando What Could Have Been, una canción incluida en la banda sonora de la primera temporada.

De forma previa al evento, Twenty One Pilots, el dúo ganador de un Grammy, ha estrenado hoy el videoclip de The Line, canción que acompaña un momento crucial acontecido en el tercer y último acto de la serie. Dicha canción la ha compuesto el cantante principal, Tyler Joseph, y se publicó el viernes 22 de noviembre. The Line es el nuevo sencillo de estas superestrellas, cuya música ha acumulado más de treinta y tres mil millones de reproducciones a nivel mundial a lo largo de toda su carrera. Es posible ver el videoclip aquí, y el sencillo está disponible en cualquier plataforma donde se pueda escuchar música.

"Como fan, cuando se me invitó a formar parte de Arcane, quería contribuir de alguna forma. Conecto con muchos de los elementos de la historia a nivel creativo y, cuando pude ver las escenas, supe el concepto y el enfoque que quería darle a la letra y a la música de 'The Line'", explica Tyler Joseph, de Twenty One Pilots. "Josh y yo tenemos muchas ganas de presentar esta canción en el escenario por primera vez en los Game Awards de 2024".

"Como jugador y fan de League of Legends, colaborar con Riot Games en la creación de Remember Me ha sido alucinante, y hasta me ha ayudado a mejorar en el juego", comenta d4vd.

Royal comparte: "Formar parte de una de las series más notorias e impactantes que he visto nunca ha sido todo un honor. La intensa historia de Arcane, su innovador estilo artístico y la apabullante banda sonora de la serie me llegaron al corazón cuando se estrenó en 2021. Desde entonces, he soñado con colaborar en el proyecto de alguna forma. Me hace mucha ilusión y me siento muy agradecida por compartir este momento con los fans de la serie, pero también con todos los que han dedicado tanto tiempo y pasión a crear una obra de arte tan maravillosa".

Será posible ver el evento musical que se celebra por la segunda temporada de Arcane durante los Game Awards de 2024 a través de más de 30 plataformas de vídeo digitales, entre las que se encuentran Twitch, YouTube, Steam, X (anteriormente conocido como Twitter), Facebook y TikTok Live, entre otras.

La producción ejecutiva de los Game Awards corre de la mano de Geoff Keighley y Kimmie Kim. LeRoy Bennett es el director creativo y Richard Preuss es el director.

Ambas temporadas de Arcane están disponibles actualmente en Netflix. La segunda temporada debutó en el primer puesto de las listas en cuanto se estrenó el 9 de noviembre de 2024. Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series) está disponible en cualquier plataforma donde se pueda escuchar música: https://arcane.lnk.to/season2