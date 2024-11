DSAS, la compañía en el complicado y silencioso duelo por suicidio

Tras su primer año de vida, DSAS, que nació en 2012 para acompañar a las personas que pierden a un ser querido por suicidio, atendió a 51 personas, mientras que en 2023 fueron 610. El 23 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Superviviente a la Muerte por Suicidio, concepto con el que se define a las personas que tratan de sobrevivir a la pérdida de un ser querido tras un suicidio La complejidad y visceralidad de una muerte por suicidio envuelve a familiares y amigos de la persona fallecida en una espiral de estigma, culpa, enfado e incluso mentira que acaba por silenciar los sentimientos y las emociones de esas personas que echan de menos al ser querido que se fue.

De hecho, hay familias en las que, 10, 20, 30 o incluso 50 años después, no se ha vuelto a hablar de la persona que murió. Hijos, hermanos, padres. Que ocultan que existiera aquella persona. Y todos sus recuerdos físicos también desaparecen de esos hogares.

De ahí la riqueza de DSAS (Después del Suicidio - Asociación de Supervivientes), una entidad que nació en 2012 para promover los encuentros y el acompañamiento entre personas que no saben cómo encarar el duelo por suicidio, para el que apenas hay herramientas emocionales.

Las muertes por suicidio en España en 2023 fueron un total de 3.952, siendo 626 solo en Cataluña. Cifras que no han dejado de crecer en los últimos años y que dan una dimensión de las personas que necesitan, pero que no logran hablar y compartir lo que sintieron y sienten tras la muerte de ese ser querido. En su primer año de vida, DSAS atendió a 51 personas, mientras que en 2023 fueron 610 las personas que llamaron a la puerta de la entidad.

Cecília Borràs, fundadora de la entidad y que perdió a su hijo de 19 años, siempre ha apostado por "hablar, visibilizar el suicidio. Lo que mata es el silencio. Es cierto que no hay dos duelos iguales ni fórmulas infalibles, pero hay tratar de acompañarse para intentar compartir los sentimientos. Son muchas las personas que ni quieren ni pueden hablar y tampoco les preguntan".

*Datos provisionales del INE