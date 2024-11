King of Meat de Amazon Games: prueba Alfa Cerrada confidencial del 4 al 14 de diciembre

Amazon Games anuncia una prueba Alfa Cerrada confidencial para King of Meat desde el miércoles 4 de diciembre hasta el sábado 14 de diciembre en PC y Xbox Series X"S Se encontrarán más detalles en la entrada en el blog, que incluye las preguntas más frecuentes, una descripción general del juego y los requisitos del sistema para PC. Es posible encontrar materiales gráficos para ilustrar la noticia aquí.

Además, Amazon Games y Glowmade lanzan un nuevo vídeo, '¿Qué es King of Meat? Episodio 1: Caos cooperativo', el primer episodio de una serie de vídeos introductorios que se publicarán en el periodo previo a la alfa, donde los jugadores podrán aprender más sobre qué esperar del mundo de Loregok.

"La fama, la fortuna y una gloria de lo más sangrienta esperan en King of Meat: Lights, Camera, ALPHA!"

Ha llegado la hora de invitar a los jugadores de PC y Xbox Series X"S al mundo de Loregok por primera vez del 4 al 14 de diciembre.

En esta prueba alfa confidencial, a la que solo se puede acceder mediante invitación, los jugadores de Norteamérica y Europa podrán conocer King of Meat de forma anticipada, como un tentador episodio piloto que es todavía mejor más tras haber recibido valiosos comentarios y sufrir algunas bajas. "Ponte en la piel de los intrépidos contendientes, abriéndote camino a través de ridículas mazmorras, construye creaciones de lo más retorcidas y eclipsa a todos con deslumbrantes apariencias personalizadas. No importa cómo pretendas conseguir la fama o morir en el intento, pronto aprenderás por qué KING OF MEAT es la fuente de entretenimiento n.º 1 según los miembros a sueldo del equipo de relaciones públicas de KING OF MEAT".

King of Meat, un juego de combate cooperativo de hack and slash de uno a cuatro jugadores con construcción de mazmorras UGC, estará disponible para su compra digital, lanzándose en PlayStation 5, Xbox Series X"S, Steam y Nintendo Switch. King of Meat ha sido desarrollado por Glowmade, un estudio independiente con sede en la vibrante comunidad de videojuegos de Guildford, en el sur de Inglaterra, y publicado por Amazon Games.