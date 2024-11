El novedoso tratamiento SONOVEIN® elimina las varices sin cirugía y sin postoperatorio

El tratamiento SONOVEIN® es actualmente el método más innovador, no invasivo, para la eliminación de las varices sin necesidad de entrar en un quirófano. Una sola sesión es suficiente para acabar con las varices y permite un regreso inmediato a la vida normal del paciente como ir a trabajar o realizar deporte, sin necesidad de un tiempo de reposo La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad progresiva que afecta aproximadamente a un 40% de los adultos en todo el mundo y que puede causar graves complicaciones a largo plazo, como la aparición de venas varicosas, úlceras, flebitis, trombosis, entre otras, si no se trata adecuadamente. Recibir un diagnóstico de la enfermedad a tiempo puede ayudar a aliviar el dolor y la incomodidad, además de prevenir el desarrollo de otros síntomas provocados por la insuficiencia venosa.

Factores genéticos, sobrepeso y adiposidad abdominal son algunos de los factores que influyen en el desarrollo de las varices. Permanecer sentado mucho tiempo durante el día o estar de pie durante más de 4 horas seguidas ejercen una presión adicional sobre las piernas y dificulta la circulación, lo que supone un riesgo adicional de desarrollar venas varicosas. Además, los cambios hormonales durante el embarazo y los múltiples embarazos aumentan la posibilidad de que aparezcan varices.

Más allá de los tratamientos tradicionales, que suelen ser invasivos e incómodos para el paciente, SONOVEIN® es el método más innovador para la eliminación de las varices, que ha cambiado el estándar actual de cirugía venosa por un método extracorpóreo no invasivo. Un método más suave, que evita la cirugía, sin incisiones ni cicatrices. El tratamiento se lleva a cabo con el dispositivo robotizado SONOVEIN®. Este dispositivo combina terapia e imagen en una única solución, empleando los ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) para el tratamiento, junto con ultrasonidos de ecografía para el seguimiento de la intervención.

¿Qué beneficios ofrece SONOVEIN® frente a otros métodos convencionales?

A diferencia de los tratamientos tradicionales, SONOVEIN® es la única opción no invasiva para tratar las varices. No requiere de catéteres, ni de inyecciones de sustancias químicas, ni de cortes, lo que significa que los pacientes no necesitan un quirófano ni un estudio preoperatorio, no van a tener incisiones ni cicatrices, ni riesgos de infecciones ni de hemorragias, como puede ocurrir en técnicas más convencionales (cirugía, láser, radiofrecuencia).

Después de realizar el tratamiento SONOVEIN®, los pacientes pueden reanudar sus actividades cotidianas como ir a trabajar o realizar deporte, sin necesidad de un tiempo de reposo o de baja actividad.

SONOVEIN® puede aplicarse en pacientes que toman anticoagulantes porque no tienen que suspenderlos y en pacientes de avanzada edad o con patologías previas, que antes se desestimaban para el tratamiento de varices por su alto riesgo operatorio, pero que ahora se pueden tratar con SONOVEIN® porque no hay ningún tipo de cirugía. Una sola sesión es suficiente para acabar con las varices y permite un regreso inmediato a la vida normal del paciente. La tecnología HIFU de SONOVEIN® puede realizarse en cualquier época del año.

¿Cómo funciona SONOVEIN®?

A diferencia de la cirugía convencional, y de la ablación con láser o radiofrecuencia, la terapia de ultrasonido es un procedimiento completamente no invasivo que no deja cicatrices. Para el tratamiento específico de las varices, Theraclion ha desarrollado la plataforma robótica SONOVEIN®. El calor provocado por los ultrasonidos (HIFU) estimulará la producción de colágeno y lo transformará en una especie de pegamento que reducirá progresivamente la vena, para luego bloquearla y cerrarla. Una vez necrosada, la vena acabará siendo reabsorbida por el organismo y desaparecerá. El impacto del HIFU se realiza en puntos sucesivos, del tamaño de un grano de arroz.

SONOVEIN® en España

Instituto Vascular Internacional: https://www.institutovascular.org/

IVEI Clínica Vascular Marbella: https://www.clinicavascularmarbella.com/

Grupo Pedro Jaen: https://grupopedrojaen.com/

