Autogrid Flex de Schneider Electric, elegida por Iberdrola para gestionar las soluciones de eficiencia energética y la oferta de flexibilidad de sus clientes

Autogrid Flex es una solución de gestión de la flexibilidad que permite a las compañías eléctricas conectarse a los recursos energéticos distribuidos instalados "behind the meter" y prever y optimizar la demanda y el suministro para ofrecer servicios de forma flexible a los clientes El proyecto de Schneider Electric para Iberdrola incluye el desarrollo y customización de la plataforma, soporte las 24 horas del día los 7 días a la semana, la gestión local del proyecto y la integración de nuevos clientes, con una estimación de alcanzar 800 MW durante los próximos tres años.

Schneider Electric, líder global en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, implementará Autogrid Flex para Iberdrola para la agregación de recursos energéticos distribuidos y la incorporación de nuevas tecnologías y servicios, como las baterías o la respuesta activa de la demanda. Se trata del primer despliegue de Autogrid Flex en España.

Autogrid Flex es la solución de gestión de la flexibilidad de Schneider Electric que permite a las compañías eléctricas conectarse a los recursos energéticos distribuidos (DER) instalados "behind the meter" y prever y optimizar la demanda y el suministro para ofrecer servicios de forma flexible a los clientes. Reduce los costes operativos, unificando todos los programas de gestión de la flexibilidad energética, mediante una fácil integración y con un potente análisis de controles predictivos.

Como parte de su estrategia para optimizar la operación de los recursos gestionados y garantizar la continuidad del suministro, con esta plataforma se logra la integración del autoconsumo, el vehículo eléctrico, los consumidores y el almacenamiento. Autogrid Flex permite contar con capacidades avanzadas para monitorizar, controlar y optimizar millones de dispositivos en tiempo real, con alta precisión y baja latencia, que proporcionarán flexibilidad y ofrecerán nuevos servicios al sistema eléctrico.

El proyecto de Schneider Electric para Iberdrola incluye el desarrollo y customización de la plataforma, soporte las 24 horas del día los 7 días a la semana, la gestión local del proyecto y la integración de nuevos clientes, con una estimación de alcanzar 800 MW durante los próximos tres años.

Este acuerdo es un paso más dentro de la colaboración continua entre Iberdrola y Schneider Electric. "En un momento en el que la energía limpia y la digitalización están transformando el sector eléctrico, este proyecto es un testimonio del compromiso conjunto con la innovación y la sostenibilidad", asegura Martina Tomé, Vicepresidenta de Power Systems de Schneider Electric en Iberia. "El despliegue de Autogrid Flex marca un hito significativo en la optimización de recursos energéticos distribuidos, destacando cómo la flexibilidad y la inteligencia en la gestión pueden ayudar a garantizar el suministro de la energía. Esperamos que este proyecto sea un caso de éxito inspirador para otras empresas del sector al demostrar el potencial transformador de las soluciones tecnológicas avanzadas en la transición hacia un futuro energético más inteligente y sostenible".