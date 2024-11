AleaSoft: Optimismo sobre el futuro de las baterías, la hibridación y el almacenamiento de energía

El almacenamiento de energía y la hibridación están transformando el panorama energético, consolidándose como pilares para integrar renovables, mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y avanzar en la transición energética. Quedan desafíos como la tramitación de permisos, la implementación del mercado de capacidad y el desarrollo de una normativa estable que atraiga las inversiones. No obstante, hay optimismo en el sector y el próximo quinquenio se perfila como el de las baterías y la hibridación El pasado 14 de noviembre se celebró la edición número 49 de los webinars mensuales de AleaSoft Energy Forecasting, centrada en las perspectivas de las baterías, la hibridación y el almacenamiento de energía. En esta ocasión, se contó con la participación de Luis Marquina de Soto, Presidente de AEPIBAL, la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético, quien aportó su visión sobre estos temas. Además, durante el webinar se analizó la evolución y perspectivas de los mercados de energía europeos.

El papel del almacenamiento en la transición energética

En el webinar se resaltó el papel estratégico del almacenamiento de energía en la transición energética. Si bien no es el motor principal, su importancia radica en garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y actuar como un aliado imprescindible para el desarrollo de las energías renovables. Gracias al almacenamiento de energía, tecnologías no gestionables, como la eólica y la solar, pueden convertirse en gestionables. Además, el almacenamiento reduce la canibalización de los precios del mercado, así como los vertidos de renovables, refuerza la seguridad de suministro, facilita la integración de las renovables y se posiciona como un vector clave para avanzar hacia un sistema energético más sostenible.

Evolución del almacenamiento de energía en España en el último año

En el webinar se analizaron las principales novedades del sector del almacenamiento de energía en España durante el último año. Se destacó la primera licitación para proyectos híbridos, dotada de 150 millones de euros, que se cerró en marzo de este año. Estos proyectos deben estar conectados en abril de 2026, aunque enfrentan retrasos en la obtención de permisos, lo que genera preocupación en el sector. Además, está en proceso una licitación para proyectos stand‑alone, también dotada de 150 millones de euros, que, según los resultados provisionales, se distribuirán entre aproximadamente 35 proyectos, pero preocupa la posibilidad de que estos proyectos se encuentren con los mismos problemas en el permitting.

Por otro lado, se resaltó el rápido avance del mercado libre, donde ya se han concedido 18 GW a proyectos de baterías, en su mayoría stand‑alone, y hay otros 10 GW en espera de respuesta. Esto evidencia que los desarrolladores han identificado al almacenamiento como una pieza clave para el crecimiento de las renovables, ya que un despliegue masivo de estas tecnologías no será viable sin almacenamiento.

Además, se presentó la nueva circular de la demanda, que pone especial énfasis en la flexibilidad, un aspecto fundamental para la operación de las baterías. Sin embargo, todavía están pendientes las especificaciones de detalle, cuya publicación se espera en los próximos meses.

Otro tema de preocupación es que la normativa da a entender que las plantas fotovoltaicas híbridas pierden la prioridad de despacho, ya que al incluir almacenamiento pasan a considerarse gestionables. Esta situación afecta a los planes de negocio de la hibridación y ya ha detenido algunos modelos de financiación, por lo que es fundamental que esto se revise.

Finalmente, se informó sobre la creación de una nueva Subdirección General de Almacenamiento y Flexibilidad en el MITECO, para dar mayor relevancia al almacenamiento de energía y potenciar su desarrollo estratégico.

Temas pendientes para el desarrollo del almacenamiento en España

En el webinar se abordaron diversos desafíos regulatorios y sociales relacionados con la hibridación y el almacenamiento de energía. Entre ellos, destaca el mercado de capacidad, cuya implementación se espera desde hace más de un año por su importancia como soporte para la financiación de proyectos. La primera subasta del mercado de capacidad está prevista para el primer cuatrimestre de 2025.

Otro tema pendiente es la definición sobre la aplicación o no del IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica) al almacenamiento. Asimismo, preocupa la situación de las Garantías de Origen en las plantas hibridadas, ya que, actualmente, la energía que llega a la red a través del almacenamiento pierde dichas garantías.

Finalmente, se mencionó que se están dando casos de oposición social a proyectos de baterías, subrayándose la necesidad de que promotores e instituciones colaboren activamente para garantizar una adecuada integración social.

Fuentes de ingresos para las baterías

El CAPEX de los proyectos de baterías ha experimentado una reducción significativa, cercana al 30% en el último año, con perspectivas de seguir disminuyendo. Durante los primeros años de desarrollo del almacenamiento en España, los ingresos principales de las baterías provendrán en gran parte de la participación en servicios de ajuste, especialmente en el mercado de regulación secundaria, que se considera muy rentable para las primeras instalaciones que se conecten. No obstante, a medida que la capacidad instalada de baterías crezca, estos ingresos tenderán a disminuir porque es un mercado con relativamente poco volumen que se va a canibalizar pronto.

Según un estudio de AEPIBAL, se estima una rentabilidad para el equity de entre el 5% y el 6% para una batería de 2 horas con un CAPEX de 250 €/kWh, así como para una de 4 horas con un CAPEX de 230 €/kWh, considerando ingresos provenientes exclusivamente del arbitraje de precios en el mercado y de los servicios de regulación secundaria. Si el mercado de capacidad comenzara a operar y ofreciera durante 10 años valores similares a las subvenciones actuales, situadas entre 25 000 y 30 000 €/MW por año, las rentabilidades podrían superar el 10%, lo que permitiría alcanzar una potencial bancabilidad. Esto, junto con el track record que se desarrolle, fortalecería la viabilidad financiera de los proyectos de baterías.

El futuro de las baterías y la hibridación

Quedan importantes retos para las baterías y la hibridación, y el año 2025 será decisivo para impulsar su desarrollo. Resulta crucial implementar soluciones que agilicen la tramitación de permisos y seguir avanzando en la flexibilidad, un elemento imprescindible para facilitar la instalación de baterías. Asimismo, se requiere un marco regulatorio claro y la implementación de reformas que aseguren la competitividad del mercado español en términos de inversión.

Aunque la reducción de los precios de las baterías representa un factor positivo para su adopción, los costes continúan siendo elevados, lo que refuerza la necesidad de continuar avanzando en aspectos tecnológicos. También es fundamental implementar estrategias que promuevan una mayor aceptación social.

A pesar de estos desafíos, el almacenamiento se posiciona como un pilar esencial para continuar desplegando las energías renovables. Este rol estratégico será un motor para que el quinquenio que empieza en 2025 esté marcado por el protagonismo de las baterías y la hibridación, consolidando su papel durante la transición energética.

Proyectos de baterías e hibridación en AleaSoft Energy Forecasting

La división AleaStorage de AleaSoft Energy Forecasting ofrece soluciones para proyectos con baterías stand‑alone, así como para proyectos de hibridación con plantas fotovoltaicas y eólicas. En algunos casos, estos proyectos combinan ambas tecnologías, fotovoltaica y eólica, integrándolas con baterías.

Entre los servicios que se ofrecen se encuentran la estimación de ingresos en el largo plazo, considerando los ingresos por el arbitraje de precios en los mercados diario e intradiarios, la participación en los servicios de ajuste y los posibles ingresos del mercado de capacidad, si este existe o está previsto, como ocurre en el caso de España. Además, se realizan estimaciones de CAPEX y OPEX y se proporciona un modelo financiero. Cuando el tamaño de la batería no está definido, AleaSoft Energy Forecasting ayuda a determinar el tamaño óptimo para el proyecto en cuestión.

Estos servicios están dirigidos tanto a proyectos utility‑scale como a proyectos comerciales e industriales y se ofrecen para los mercados europeos y otros mercados a nivel global.