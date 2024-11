La Fundación Dales la Palabra celebra la V edición de sus premios 'Dales la Palabra'

La Fundación Dales la Palabra celebrará, en el marco de una cena benéfica que tendrá lugar el próximo día 29 de noviembre en el Hotel Four Seasons de Madrid, la quinta edición de sus Premios Dales la Palabra Se celebra el 25 Aniversario de la Fundación bajo el lema '25 años dando voz a la inclusión'.

La Fundación Dales la Palabra celebrará el próximo día 29 de noviembre en el Hotel Four Seasons de Madrid la quinta edición de sus Premios Dales la Palabra durante el transcurso de una cena benéfica. Estos galardones tienen como objetivo reconocer a aquellas personas, profesionales, instituciones o empresas que, en apoyo de la discapacidad, contribuyen a la mejora de la calidad de vida de estas personas y fomentan la igualdad de oportunidades en la educación, el deporte, la cultura, el empleo y el acceso a las nuevas tecnologías, entre otras iniciativas.

Desde su creación, la Fundación ha contado con el apoyo de las principales instituciones de Sanidad, Educación y Trabajo que apuestan por la inclusión de las personas con discapacidad. Los premios se fallan cada dos años (tras un parón por la pandemia) y se entregan este año en el marco del Hotel Four Seasons de Madrid en el trascurso de una cena benéfica.

Será una celebración muy especial, ya que, además, se celebran los 25 años de la fundación y de su proyecto Tres Olivos, bajo el lema: '25 años dando voz a la inclusión'. Los premiados se seleccionan en una reunión de carácter extraordinario del patronato de la Fundación Dales la Palabra con presencia de todos sus miembros, quienes aportan las candidaturas y eligen a los premiados.

Los Premios Fundación Dales la Palabra en esta V edición recaen en:

Fundación ONCE: recogerá el premioD. Alberto Durán López, vicepresidente ejecutivo.

Premiada por su destacada labor en favor de la plena inclusión social de las personas con discapacidad.

Desde su fundación en 1988, ha trabajado incansablemente para mejorar la calidad de vida de este colectivo, priorizando la integración laboral como vía para alcanzar la normalización y autonomía de las personas con discapacidad. Con dos tercios de su presupuesto destinados a formación y empleo, la Fundación ONCE impulsa la cualificación profesional y el desarrollo de habilidades que incrementan las oportunidades laborales de sus beneficiarios. Además, promueve la accesibilidad universal y el diseño para todos, asegurando que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad. Su compromiso con la transparencia, la solidaridad, la innovación y la sostenibilidad, la convierte en una institución ejemplar, capaz de generar un impacto social real y duradero en la inclusión y la igualdad de oportunidades.

CODEPEH: recogerá el premio el Dr. D. Faustino Núñez Batalla, presidente.

Premiada por su incansable labor en la detección precoz de la hipoacusia, transformando la vida de miles de niños con dificultades auditivas en España.

Gracias a sus esfuerzos se han implementado programas de cribado auditivo neonatal que permiten identificar de manera precoz la pérdida auditiva, facilitando una intervención temprana y efectiva que optimiza el desarrollo lingüístico y social de los afectados. Su trabajo en la creación de protocolos, formación de profesionales y promoción de la igualdad de oportunidades es clave para garantizar la plena inclusión de los niños con hipoacusia.

Dª. Inmaculada Placencia Porrero, jefa Adjunta de Unidad Derechos de las Personas con Discapacidad. Dirección General de Justicia. Comisión Europea.

La Fundación Dales la Palabra otorga un reconocimiento a Inmaculada Placencia Porrero por su incansable labor en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, tanto a nivel europeo como global.

Desde su papel clave como experta en la Comisión Europea, ha impulsado políticas de accesibilidad, promoviendo una inclusión real a través del Acta de Accesibilidad Europea. Además, su reciente elección como miembro del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y la defensa de una vida independiente para este colectivo. Este reconocimiento celebra su contribución inigualable a la mejora de la calidad de vida de miles de personas con discapacidad, así como su liderazgo en la promoción de la inclusión social y laboral a nivel internacional.

Telefónica España: recogerá el premio D. Javier de Paz, consejero delegado.

Telefónica España ha implementado varias iniciativas para promover la inclusión de personas con discapacidad en su fuerza laboral.

Estas acciones están alineadas con su compromiso de fomentar la diversidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Telefónica trabaja activamente para garantizar la accesibilidad universal en el entorno laboral, tanto en términos físicos como tecnológicos, adaptando los espacios de trabajo y ofreciendo herramientas digitales que faciliten la inclusión de personas con diferentes tipos de discapacidad. Además, Telefónica desarrolla programas específicos para la formación y contratación de personas con discapacidad. Entre sus iniciativas destacan convenios de colaboración con organizaciones especializadas en la integración laboral de este colectivo, como la Fundación ONCE, con el fin de aumentar el acceso a puestos de trabajo de calidad y mejorar las competencias profesionales de los empleados con discapacidad. Estas acciones no solo refuerzan el compromiso de Telefónica con la responsabilidad social corporativa, sino que también impulsan la inclusión laboral y la autonomía de las personas con discapacidad.

Dª. Inés Rodríguez, logopeda.

Inés Rodríguez, logopeda con discapacidad, es una colaboradora en el programa "El Intermedio" de La Sexta. Irene ha destacado en redes sociales por su discurso inclusivo y poco convencional sobre la discapacidad, logrando conectar con un público diverso. En su colaboración televisiva, comparte su día a día y experiencias, visibilizando la discapacidad desde una perspectiva natural y cercana. Su incorporación al programa es parte de un esfuerzo continuo por incluir voces diversas en los medios y promover la normalización de la discapacidad en la sociedad.

Acerca de la Fundación dales la Palabra

La Fundación Dales la Palabra nace en 1999 como un proyecto de carácter social, creado por un grupo de padres y profesionales de la educación y que tiene entre sus fines la inclusión educativa y la promoción de la integración laboral de personas con discapacidad y, especialmente, con discapacidad auditiva.

Página web: www.fundaciondaleslapalabra.org

Vídeo ilustrativo: https://youtu.be/YdZElUb-ZUA