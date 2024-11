La solución ideal para disfrutar al aire libre sin preocuparse por la carga de los dispositivos

Telco Accessories Group (TAG), a través de su marca XTORM, lanza al mercado paneles solares que permiten cargar móvil, auriculares, cámaras fotográficas, GoPro, reloj o dron de manera rápida, fácil y segura. Se trata de un producto ligero y compacto diseñado por la firma neerlandesa pensando en los amantes de la naturaleza que pasan horas lejos de un enchufe Los más fieles aficionados a las salidas de fines de semana tienen en XTORM al mejor aliado para disfrutar del aire libre sin tener que preocuparse por la batería de todos los dispositivos.

Y es que los paneles solares y las baterías Xtreme de la compañía neerlandesa ofrecen una ventaja tan agradecida como es la de poder cargar un smartphone o tableta, además de reloj, auriculares, GoPro o dron sin necesidad de ningún socorrido enchufe.

Es el caso del panel Xtorm SolarBooster 28W. Con una conexión USB-A y otra USB-C, se compacta fácilmente para que entre en una mochila y se despliega cuando lo necesites. Utiliza la energía solar y tiene potencia suficiente para cargar rápidamente varios dispositivos a la vez. Además, este panel dispone de una pantalla LCD que indica la cifra exacta de la potencia que está proporcionando a los dispositivos. Si uno se decanta por el Xtorm SolarBooster de 14 W de salida máxima, las prestaciones y las ventajas que proporciona son muy parecidas, por lo que los dispositivos se recargarán en un día soleado sin necesidad de preocuparse por un enchufe.

De menor tamaño, el powerbank Xtorm XR203 Rugged Solar 20W se trata de un producto resistente a golpes, polvo y agua creado para su disfrute en exteriores con 10.000 mAh de capacidad, 3 puertos USB y paneles solares Gen '24 tres veces más eficientes para la recarga de la batería. Dispone de tres puertos USB y linterna integrada, por lo que también es una gran opción para los viajes en bicicleta, senderismo o acampada.

Los materiales de Xtorm son resistentes, duraderos y fabricados con plásticos reciclados certificados GRS, de ahí que Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG), destaque que son la solución perfecta para los amantes de la naturaleza y de disfrutarla sin preocupaciones: "No tiene sentido buscar un enchufe en medio del bosque. Las personas que pasan una noche de acampada, por ejemplo, necesitan sus dispositivos cargados.

Manjón insiste en que a cualquier usuario de dispositivos móviles le puede ser útil un dispositivo "resistente a los golpes o al agua, pero que, sobre todo, proporciona la tranquilidad de que puedas cargar baterías en cualquier sitio sin problemas".

Los modelos mencionados refuerzan la idea de que TAG se reinventa y aumenta su gama de accesorios de carga de alta calidad. Centrados en hacer más autónoma la experiencia del usuario, TAG ofrece dispositivos tech imprescindibles para no perder prestaciones ni autonomía.

Sobre Telco Accessories Group (TAG)

Telco acumula ya una experiencia más que contrastada en el sector tech y desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios para dispositivos móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. Telco no se frena en su afán de crecer y en los últimos años la firma neerlandesa se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG). Que, con enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements, aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

TAG tiene una prioridad: la sostenibilidad y durabilidad de sus dispositivos. Así, se combate la reposición y la contaminación innecesaria. TAG fabrica con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos GRS de calidad o aluminio 100% reciclado.