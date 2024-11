Nueva promoción exclusiva de Casa Desenchufada de Grupo Index en Las Rozas de Madrid

Catorce villas unifamiliares privilegiadas y 100% personalizadas desde la distribución a los detalles. La Casa Desenchufada es la más eficiente del mercado actual, ya que gracias a sus energías renovables es autosuficiente Grupo Index lanza al mercado residencial de lujo de la Comunidad de Madrid una nueva promoción con sello propio y sin competencia en el sector por sus elevadas prestaciones en cuanto a personalización y eficiencia. ‘Villa Licabeto’ cuenta con catorce villas unifamiliares exclusivas en un entorno de lujo y una ubicación privilegiada en Las Rozas de Madrid.

La propuesta de Grupo Index se sitúa en una zona conocida como ‘El Cantizal’ rodeada de áreas verdes protegidas y las excelentes comunicaciones de la zona noroeste de la capital de España. Concretamente en la avenida de Atenas con parcelas privadas desde 565 m2 hasta 1.000 m2.

Las catorce villas de ‘Villa Licabeto’ son Casas Desenchufadas, es decir, gracias a la dilatada experiencia de Grupo Index, estas viviendas de nueva construcción cuentan con prestaciones y ventajas únicas en el mercado, en cuanto a personalización y eficiencia energética. Además, cuentan con 5 dormitorios, cocina amueblada y dotación de electrodomésticos, garaje cubierto, sótano acondicionado, suelo porcelánico, geotermia, suelo radiante y paneles fotovoltaicos, entre otras dotaciones de primeras calidades.

Casa Desenchufada: la más eficiente

La Casa Desenchufada de Grupo Index es una vivienda capaz de generar su propia energía gracias a sus paneles fotovoltaicos, a la par que logra ahorrar notablemente en los consumos gracias a su geotermia y, además, almacenar la energía sobrante. Con esta combinación de sistemas de eficiencia energética y energías renovables, la vivienda consigue desenchufarse de la red eléctrica tradicional, por lo que es una casa sin facturas eléctricas ni energéticas para siempre.

Gracias a la especialización de Grupo Index, sus viviendas han ido evolucionando hacia una mayor optimización de las tecnologías para obtener una mayor eficiencia de la energía, hasta el punto máximo de conseguir desenchufarlas de la red convencional. Así, estas viviendas no solo se abastecen de su propia energía, sino que además logran ahorrar considerablemente en sus consumos.

La bomba de calor conectada al sistema de geotermia es capaz, básicamente, de beneficiarse de la temperatura constante del subsuelo, unos 20 grados más o menos durante todo el año, y trasladarlos a la vivienda. De esta forma, la energía necesaria para alcanzar una temperatura de confort en el interior de la casa es muy inferior, y con ella se ahorra sustancialmente en los consumos.

La Casa Desenchufada de Grupo Index es un hito internacional en la eficiencia energética del sector residencial, ya que es probablemente la más eficiente del mercado actual en todo el panorama constructivo mundial.

Casa 100% personalizable: no hay dos iguales

En Grupo Index no hay dos viviendas iguales porque tampoco existen dos familias o propietarios con las mismas necesidades, prioridades ni gustos. Desde el inicio, cada cliente es asesorado por técnicos para personalizar la vivienda, desde la distribución y el número de dormitorios, y hasta los detalles y acabados.

Las viviendas Index son un lienzo en blanco en el que cada comprador decide si sus prioridades son, por ejemplo, una planta baja diáfana con espacios abiertos y continuidad visual, o si la preferencia es un dormitorio con un vestidor integrado. Dentro de las decenas de posibilidades de personalización, los clientes de Grupo Index, pueden escoger si integrar más iluminación natural, mejorar la accesibilidad, el almacenamiento… Decisiones y prioridades que se diseñan y estudian también de la mano de un interiorista para tener en cuenta todas las claves del diseño de interiores como alturas o zonas de paso que logren viviendas cómodas, funcionales y estéticamente de diseño atractivo y vanguardista.

Grupo Index: la casa del futuro

Las viviendas de Grupo Index son revolucionarias desde el punto de vista energético y de personalización integral a medida. Casas disruptivas merecedoras de premios y reconocimientos nacionales e internacionales tanto por su modelo de Casa Desenchufada como por su Casa Geosolar® de Carbono Positivo. La empresa madrileña es desde hace años líder en vivienda sostenible en la Comunidad de Madrid, donde ya ha entregado más de 2.000 viviendas.