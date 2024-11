Cator: potenciando el I+D para fomentar la economía circular y la educación ambiental

Cator, especialista en economía circular del aceite industrial, sigue consolidando su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, a la vez que promueve la concienciación ambiental. Con un compromiso con la calidad de sus productos y servicios, apuesta por la innovación y por el compromiso social mediante proyectos ambientales que refuerzan su impacto positivo en el territorio En su planta de Alcover (Tarragona) se recuperan más de 44.000 toneladas de aceite industrial usado cada año, transformando residuos en materias primas para nuevos ciclos productivos. El principal producto que comercializa es el Regenoil®, una base aceitosa para fabricar lubricantes del sector automotriz e industrial.

Eficiencia energética en el proceso

El modelo de planta de reciclaje de Cator es de residuo cero, aprovechando al máximo los recursos generados y haciendo el proceso totalmente circular:

La Energía calorífica la obtiene de aceites ligeros resultantes del tratamiento del aceite usado.

La Energía refrigerante la obtiene de la recuperación de aguas pluviales y del reciclaje de las aguas generadas por su propio proceso.

El 10% de la Energía eléctrica que se consume es autogenerada mediante placas solares.

Apuesta segura por I+D

Cator apuesta firmemente por la investigación, el desarrollo y la innovación para ir un paso por delante en las tecnologías de reciclaje y dar soluciones circulas a residuos hasta ahora no recuperables. Cuentan con un laboratorio y un equipo de personas especializado, destinado únicamente a esta labor. Las principales líneas de investigación son:

La mejora de la calidad de los productos

Aumento de la circularidad y optimización de sus procesos

Investigación de nuevas líneas de reciclaje. Nuevo producto

Fruto de I+D+I Cator ha creado el producto REGEMEG, un monoetilenglicol regenerado con una pureza superior al 95%, ideal para aplicaciones industriales, como en el sector automotriz, donde es transformado en anticongelante principalmente. REGEMEG representa un paso importante hacia la circularidad industrial, ya que supone el reciclaje de una tipología de glicoles hasta ahora no recuperables.

Reciclaje químico de plástico

En la actualidad, el residuo que en cuanto a circularidad representa un reto más importante en todo el mundo, es el plástico no reciclable, que día tras día llena los vertederos y contamina los océanos. En la búsqueda de una solución para este residuo, Cator apostó en 2023 por el reciclaje químico de plásticos, convirtiéndose en el principal accionista de 2G chemical Plastic Recycling, una startup que ha desarrollado un proceso de reciclado único que podría dar respuesta a este enorme reto.

Educación ambiental y compromiso social

Una de las misiones de Cator es la concienciación ambiental. Como parte de este compromiso, Cator creó El Cercle, un lugar de encuentro y debate en torno a la economía circular y el reciclaje. Este espacio está diseñado para implicar tanto a su equipo como a entidades, instituciones, centros formativos y empresas, creando un entorno de diálogo abierto. El objetivo es compartir conocimiento y mostrar cómo cada uno, ya sea individual o colectivamente, puede contribuir a un futuro más sostenible.

Además, mantiene un fuerte compromiso con el territorio donde opera su planta, el Alt Camp y Tarragona, mediante diversas iniciativas que impactan positivamente en la comunidad local. Entre sus acciones más destacadas se encuentra el mecenazgo de las Becas Internacionales de la Fundació Ciutat de Valls, que financian estancias académicas en el extranjero a estudiantes de la región, fomentando su desarrollo y crecimiento personal. Cator también colabora con la Cruz Roja y el Banc d'Aliments y respalda iniciativas deportivas, culturales locales, consolidándose como un actor clave en el fortalecimiento del tejido social de la región.

Otro de los proyectos más relevantes es el proyecto NasApp, nacido hace muchos años para minimizar las molestias de olores provocadas por la actividad de su planta de regeneración. Cator, en colaboración con la Universidad Rovira i Virgili (URV) ayudó a desarrollar NasApp, una innovadora herramienta de ciencia ciudadana para monitorizar los episodios de olor en tiempo real. Gracias a esta herramienta, que involucra activamente a los ciudadanos, Cator ha podido identificar y eliminar focos de olor, dando como resultado una reducción casi completa de episodios de molestia y contribuyendo a una mejor convivencia y calidad de vida para los habitantes de la zona.

Para más información sobre Cator y su compromiso con la economía circular, visitar https://cator-sa.com/circularidad/

Vídeos

Cator: Regeneración de aceites industriales usados.