Skyline Benidorm Film Festival abre las inscripciones para su Concurso de Guion

Skyline Benidorm Film Festival, uno de los eventos cinematográficos más destacados de la Marina Baja, abre hoy la convocatoria para la novena edición de su concurso de guion. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de enero de 2025, y las bases completas pueden consultarse en la página oficial del festival: Bases del concurso.



Beatriz Hernández, directora del Skyline Benidorm Film Festival, comenta: "El concurso de guion del Skyline es uno de los pilares fundamentales de nuestro festival. Con cada edición, buscamos no sólo descubrir nuevas voces, sino también ofrecer una ventana para que los guionistas puedan conectar con directores o productores y desarrollar así sus proyectos. Este año, queremos seguir impulsando el talento emergente y profesional con la misma pasión que nos ha caracterizado desde el principio".

Este concurso está dirigido a guionistas emergentes y profesionales, quienes podrán presentar guiones de cortometraje de ficción, animación o documental en castellano o valenciano/catalán. La temática es libre, permitiendo tanto obras originales como adaptaciones literarias. El guion ganador será reconocido con un premio de 1.500€ y un trofeo que destaca la excelencia y originalidad en la escritura cinematográfica. ­ Un trampolín para grandes historias

Skyline Benidorm Film Festival se ha consolidado como una plataforma de proyección para proyectos que han cosechado éxitos tras su paso por este certamen. Entre los ejemplos más destacados figuran:

- "La Piscina" de Santiago Cardelús y Pablo Manchado. - "Esto no es Noruega" de Paco Cavero. - "El pensamiento mágico" de Eva Saiz. - "Paris 70", nacido del guion presentado a este mismo concurso "Papá está de viaje" de Nach Solís, que se convirtió en el cortometraje español más premiado de 2023.

Beatriz Hernández añade: "Es un orgullo ver cómo guiones que se presentaron en el festival han podido rodarse y convertirse en grandes cortometrajes, premiados y reconocidos a nivel nacional e internacional. Proyectos como 'La Piscina' o 'Paris 70' son ejemplos claros del impacto que tiene este concurso. Nos encanta formar parte de ese proceso creativo y apoyar a los creadores en el camino." ­

Una cita ineludible del cine español

Skyline Benidorm Film Festival no sólo destaca por su concurso de guion. Este festival se ha consolidado como un semillero de talento, siendo uno de los pocos festivales que realiza pago por selección y que, además, está acreditado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para los Premios Goya, consolidando su prestigio en la industria cinematográfica nacional.

Además, el festival incluye varias secciones, que reunirán las mejores producciones del momento, así como una serie de actividades enfocadas en la industria, como talleres, charlas y encuentros que fomentarán la colaboración y el desarrollo profesional.

Beatriz Hernández nos explica que: "Skyline Benidorm Film Festival no es sólo un lugar para disfrutar del mejor cine, sino también un punto de encuentro para creadores, productores y amantes del séptimo arte. Este año, con nuevas actividades e iniciativas, queremos seguir siendo un referente en el panorama cultural español, especialmente en lo que se refiere al cortometraje, un formato que merece toda nuestra atención y apoyo".

Este año, el Skyline llega cargado de novedades que prometen elevar aún más la experiencia para participantes y asistentes.