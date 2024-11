Coverflex Salud, la solución para la gestión ágil y personalizada de los seguros de salud

Desde una sola plataforma 100% online, Coverflex Salud incluye la cobertura de todas las aseguradoras que operan en el territorio nacional. El nuevo servicio de salud se integra en el ecosistema de Coverflex, para empresas que buscan consolidar y personalizar sus ofertas de beneficios salariales Contar con un seguro de salud para empleados no sólo significa invertir en el bienestar de cada colaborador, sino también en la productividad y estabilidad de la empresa. Además, ayuda a reducir las ausencias por enfermedad, ya que los empleados pueden recibir atención preventiva y acceder a tratamientos adecuados sin largas esperas.

Sin embargo, la contratación de un seguro de salud corporativo puede suponer una carga excesiva para los departamentos de Recursos Humanos, que en muchas ocasiones no disponen del tiempo ni de un conocimiento profundo del sector asegurador.

En este contexto, la startup Coverflex, plataforma integral de gestión de retribución flexible para empleados, lanza Coverflex Salud, un nuevo servicio para facilitar la elección y gestión de los seguros de salud.

Coverflex Salud es la nueva propuesta diseñada para simplificar y mejorar el proceso por el que las empresas ofrecen beneficios de salud a sus empleados. Mediante esta solución, Coverflex actúa como bróker, proponiendo de forma completamente personalizada la mejores pólizas de seguros de salud, siempre alineados con las necesidades, preferencias y recursos de los empleados y garantizando una gestión más ágil y sencilla.

Con este enfoque, se simplifican las gestiones que tienen que realizar los empleadores y les ofrece mayor control sobre sus beneficios a través de una aplicación fácil de usar en una plataforma online.

La cobertura que ofrece Coverflex Salud incluye a todas las aseguradoras que operan en el territorio nacional, como Sanitas, Asisa, Adeslas, Mapfre, entre otras muchas.

¿Qué ventajas ofrece Coverflex Salud?

Toda la gestión desde un solo proceso: gracias a esta solución, el seguro de salud se presenta integrado con el resto de los beneficios que oferta la plataforma como: tarjeta restaurante, tarjeta transporte, guardería o desarrollo profesional. Contratación 100% digital desde la app de Coverflex, lo que permite la optimización del tiempo, simplificando el proceso y evitando el papeleo. Visibilidad total del empleado: cada empleado podrá ver su póliza y añadir a familiares o nuevos beneficiarios directamente. Asesoramiento especializado y personalizado: con acceso a las mejores tarifas y condiciones, facilitando el trabajo de la empresa para que no tenga que ocuparse de ningún aspecto. Además, su formato flexible, permite adaptarse a las necesidades de cada empleado. Conformidad y protección legal: supone una ayuda para que los planes de salud cumplan con todas las regulaciones vigentes, evitando riesgos fiscales y legales. Según Julia Abarca, Country Manager de Coverflex, "este nuevo servicio es especialmente interesante para empresas que buscan consolidar y personalizar sus ofertas de beneficios, ya que integramos la cobertura de salud en todo nuestro ecosistema. Nuestro expertise como bróker nos permite trabajar de forma independiente con las aseguradoras, para ofrecer la mejor gama de productos y pólizas, brindando así un asesoramiento objetivo".

En un entorno laboral cada vez más competitivo, la retribución flexible y los sistemas de compensación salarial se están imponiendo cada vez más en muchas compañías como una fórmula que facilita la atracción de talento y amplifica los salarios de los empleados, aumentando su satisfacción y poder adquisitivo. Coverflex Salud se suma a estos beneficios según las necesidades de cada profesional, optimizando los costes y el trabajo administrativo.