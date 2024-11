Licuas; Innovación Sostenible en el Congreso Nacional de Fotocatálisis 2024

En su esfuerzo por apoyar y promover estas soluciones, Licuas, bajo la dirección de su presidente Joaquín Molpeceres, patrocina y participa activamente en el Congreso Nacional de Fotocatálisis 2024. Este evento, titulado "Hacia la habitabilidad sostenible" y organizado por la Asociación Ibérica de Fotocatálisis, tendrá lugar los días 25 y 26 de noviembre en Madrid, reuniendo a líderes de la industria, administraciones públicas y expertos del sector para explorar y debatir los avances de la fotocatálisis y su impacto en la descontaminación urbana y la sostenibilidad ambiental.

La fotocatálisis es una tecnología avanzada que ha ganado notoriedad en los últimos años por su potencial para descontaminar el aire, el agua y otras superficies expuestas a la luz. Este proceso se basa en la activación de ciertos materiales, como el dióxido de titanio, cuando son expuestos a luz ultravioleta o, en algunos casos, incluso a luz visible. La reacción fotocatalítica, desencadenada por esta exposición, transforma compuestos contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y partículas tóxicas en sustancias inocuas, como dióxido de carbono y agua. Este proceso no solo purifica, sino que también convierte las superficies tratadas en elementos activos que ayudan a reducir la contaminación ambiental, promoviendo un aire más limpio y saludable en entornos urbanos y espacios cerrados.

La fotocatálisis ha encontrado aplicaciones en diversos sectores: en la construcción, a través de pavimentos y fachadas descontaminantes; en infraestructuras urbanas, ayudando a reducir la contaminación en áreas de tráfico intenso; en la salud, al purificar el aire en hospitales y centros sanitarios; y en el sector energético, mejorando la eficiencia de paneles solares. Este tipo de tecnología responde a la creciente demanda de soluciones sostenibles que minimicen el impacto ambiental y contribuyan a la habitabilidad de las ciudades. Aunque esta tecnología está en fase de desarrollo en muchas aplicaciones, su capacidad para purificar el entorno la convierte en una solución prometedora en la lucha contra la contaminación urbana.

Licuas está explorando activamente la posibilidad de incorporar materiales fotocatalíticos en futuros proyectos, reconociendo su impacto positivo en la calidad del aire y en el medio ambiente urbano. Joaquín Molpeceres, presidente de Licuas, destaca: "Estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones sostenibles y tecnológicas que permitan construir un futuro más limpio. La fotocatálisis representa un avance significativo en la sostenibilidad de las infraestructuras urbanas, y nuestro interés en esta tecnología refleja nuestra visión de innovación y compromiso ambiental".

El Compromiso de Licuas con la Fotocatálisis y la Sostenibilidad A lo largo de los años, Licuas ha trabajado incansablemente en implementar tecnologías innovadoras y sostenibles en sus proyectos de infraestructuras. A través de su participación en el Congreso Nacional de Fotocatálisis 2024, Licuas reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Aunque aún no ha implementado materiales fotocatalíticos en sus proyectos, su interés por esta tecnología es un paso hacia la adopción de soluciones avanzadas que beneficien tanto a la sociedad como al medio ambiente.

“Creemos que nuestro rol no solo consiste en construir infraestructuras, sino en contribuir activamente a un futuro más limpio y habitable,” comenta Molpeceres. “En Licuas estamos constantemente explorando soluciones innovadoras que generen un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad”.

El Congreso Nacional de Fotocatálisis 2024 será una plataforma para el intercambio de conocimientos y el análisis de avances en tecnologías fotocatalíticas. Bajo el lema "Hacia la habitabilidad sostenible", el evento permitirá a Licuas y a otros actores del sector de infraestructuras presentar y debatir los beneficios de la fotocatálisis en la descontaminación ambiental y la mejora de la calidad del aire.

Molpeceres resalta la importancia de este tipo de encuentros para crear conciencia y fomentar la colaboración entre el sector público y privado. “Eventos como este nos permiten unir esfuerzos y trabajar juntos para crear un impacto sostenible. La fotocatálisis es un ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología pueden resolver algunos de los problemas más urgentes de nuestras ciudades”.

El Congreso también acogerá la segunda edición de "Luz y Acción", una exposición donde se demostrarán aplicaciones de la fotocatálisis en tiempo real, lo que permitirá a los asistentes observar cómo esta tecnología transforma el entorno urbano. Además, se contará con grupos de trabajo, impulsados por la Plataforma Tecnológica de la Fotocatálisis y financiados por la Agencia Estatal de Investigación, que serán fundamentales para fomentar la implementación de innovaciones en infraestructuras urbanas.

Aplicaciones de la Fotocatálisis en Infraestructuras Urbanas La fotocatálisis ha demostrado ser efectiva en infraestructuras como pavimentos, edificios y centros sanitarios. En Madrid, el 30% de los pavimentos de la operación asfalto son fotocatalíticos, mientras que en la Gran Vía, varios edificios ya emplean esta tecnología para reducir contaminantes en el aire. El sector sanitario y energético también ha comenzado a explorar la fotocatálisis para mejorar la calidad del aire en interiores y aumentar la eficiencia energética.

Molpeceres enfatiza la importancia de esta tecnología: “Estamos viendo cómo la fotocatálisis se convierte en una práctica común en nuestras ciudades, y en Licuas estamos comprometidos a liderar esta transición hacia ciudades más limpias y saludables. Queremos ser pioneros en la adopción de tecnologías fotocatalíticas. Creemos que el conocimiento compartido y la colaboración son esenciales para que estas innovaciones puedan implementarse eficazmente en las infraestructuras de las ciudades de mañana”.

El Libro Blanco de la Fotocatálisis: Segunda Edición Durante el Congreso, se presentará la segunda edición del "Libro Blanco de la Fotocatálisis", una guía que reúne investigaciones y casos de estudio sobre esta tecnología y establece normas de aplicación rigurosa. Este recurso, clave para el sector, ha sido apoyado por empresas e instituciones para estandarizar el uso de la fotocatálisis en proyectos de construcción y urbanismo.

El Congreso también contará con una dimensión solidaria, pues el 10% de la recaudación se destinará a la Fundación Mari Paz Jiménez Casado. Además, el evento ofrecerá oportunidades de networking para los asistentes, generando vínculos entre profesionales del sector público y privado, investigadores y empresas innovadoras.

Joaquín Molpeceres y el Futuro de Licuas en la Sostenibilidad Para Joaquín Molpeceres, el futuro de Licuas está profundamente ligado a soluciones sostenibles que puedan transformar las ciudades en entornos más saludables y habitables. La participación en el Congreso Nacional de Fotocatálisis 2024 reafirma la misión de Licuas de ser líder en tecnologías sostenibles en el sector de infraestructuras.

Molpeceres subraya la importancia de estos valores: “La sostenibilidad no solo es medioambiental, sino también social. Nuestro objetivo es crear infraestructuras que no solo sean eficientes, sino que también contribuyan al bienestar de la sociedad y del planeta. Nos enorgullece participar en un evento que no solo apoya el avance tecnológico, sino que también contribuye a una causa solidaria. En Licuas creemos que el compromiso social es parte de nuestra misión donde construir un futuro en el que tecnología y sostenibilidad vayan de la mano”.

El Congreso Nacional de Fotocatálisis 2024 será una oportunidad para qué Licuas, bajo el liderazgo de Joaquín Molpeceres, reafirme su compromiso con la sostenibilidad. Con la fotocatálisis como un aliado para reducir la contaminación y mejorar la habitabilidad urbana, Licuas se mantiene a la vanguardia en la creación de infraestructuras que benefician tanto a las personas como al medio ambiente.