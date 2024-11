AIE RURAL FIBRA, nuevo colectivo creado por operadores locales para el desarrollo de las telecomunicaciones rurales

Las empresas que la componen están presentes en el 50 por ciento del territorio nacional. Sus integrantes se reunieron con el Secretario General de Telecomunicaciones para expresar sus inquietudes y necesidades para poder desarrollar el proyecto El Secretario General de Telecomunicaciones, Matías González Martín, recibió la semana pasada en su sede madrileña a las empresas integrantes de AIE RURAL FIBRA, la nueva "Agrupación de Interés Económico para el desarrollo de las telecomunicaciones rurales", formada por los operadores Som Vera, Avanza Fibra, Localcom y 7 Play, presentes en el cincuenta por ciento del territorio nacional. "Tenemos un importante entorno rural en nuestro país que no tiene acceso a una buena conexión de fibra óptica, a una banda ancha que garantice su igualdad con el resto de los ciudadanos en cuanto a poder estar comunicados, globalmente hablando", según declaraciones de José Carlos Oya, CEO de 7 Play y portavoz del nuevo colectivo creado con la inquietud, entre otros, de "poder hacer frente a las necesidades de los pequeños y medianos operadores frente a las grandes compañías".

Entre las iniciativas compartidas con González Martín, cabe destacar que AIE RURAL FIBRA se centró, sobre todo, en comunicar la atención de los asociados en compartir infraestructuras ya creadas para evitar duplicados, la puesta en marcha de un operador OMV FULL para no depender de las ofertas que las nacionales establecen para sus colaboradores y así ser más competitivos a la hora de crear tarifas en la móvil, llegar a un acuerdo para compartir red con los grandes operadores y desarrollar servicios en entornos rurales.

Durante el transcurso de la reunión, que duró aproximadamente una hora, el Secretario General de Telecomunicaciones les transmitió su interés en poder alcanzar el objetivo de llegar a la España rural que tanto cuesta, proponiendo una reunión periódica con la asociación para intercambiar inquietudes y comprobar el desarrollo del proyecto. También les instó a citarse en la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), para comprobar la viabilidad de cada propuesta. "De las diecisiete comunidades autónomas que tiene España, nosotros estamos presentes en la mitad. Tenemos que unir fuerzas y criterios para trabajar juntos y alcanzar la meta de tener visibilidad en todas ellas, basándonos en el objetivo principal del entorno rural y sus necesidades básicas como el acceso a un internet de banda ancha, servicio de interés general que ayuda al crecimiento y desarrollo de los pueblos, evitando la despoblación y captando la atención de los profesionales que, desde el teletrabajo, escogen lugares pequeños, tranquilos y con encanto, para desarrollar su labor diaria", según el portavoz de AIE RURAL FIBRA.

Avanza Fibra, operador de telecomunicaciones de despliegue de redes de fibra óptica, comercialización de servicios de internet y telefonía móvil y constituida recientemente en empresa de seguridad, cuenta actualmente con una cobertura de más de 150 poblaciones con FTTH (Fiber To The Home) en las provincias de Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Albacete y Cuenca, además de setenta tiendas de venta directa al público.

Fotografía, de izquierda a derecha: Marc Mundó (CEO Son Vera), David de Gea (CEO Avanza Fibra), Javier de Paz (CEO Localcom), Matías González Marín (Secretario General de Telecomunicaciones), José Carlos Oya (CEO 7 Play) y Juan Francisco Navarro (Director Avanza).