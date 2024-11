No me pises que llevo chanclas celebran su 35 aniversario este viernes en Sevilla

Una oportunidad para cantar a pleno pulmón todos los grandes éxitos de No me Pises que Llevo Chanclas. La banda celebra su 35 aniversario este viernes 22 de noviembre en el Cartuja Center de Sevilla, con todas las entradas agotadas.



Como no podría ser de otra manera, este encuentro contará con invitados especiales: Raimundo Amador, Pablo Carbonell y Maui, entre otros, se unirán a la banda para celebrar sus 35 años de Agropop en un evento entrañable, donde la buena música y el buen ambiente serán protagonistas de un encuentro inolvidable.

Una fiesta que se extenderá por otras ciudades de la Península, ya que este será solo el comienzo de la nueva gira de la banda: 35 años de Agropop.

La banda se formó a finales de los ochenta en Utrera, Sevilla, cuando un grupo de amigos músicos, movidos por la pasión y quizás por el destino, dieron vida a No me Pises que Llevo Chanclas. Poco a poco, entre fiestas, risas y guitarras de palo, fueron dando forma a su estilo único.

Pop, rock, reggae o flamenco eran algunos de los géneros que habían marcado sus vidas y que, al fusionarse, dieron como resultado un estilo propio que bautizaron como Agropop. Letras desenfadadas y música intensa son los principales ingredientes de su propuesta, que siempre destaca por la improvisación y la frescura.

A lo largo de su carrera, han trabajado con los mejores ingenieros del país y han colaborado con artistas como Kiko Veneno, Raimundo Amador, Andrés Calamaro, Pablo Carbonell, Tomasito, Muchachito Bombo Infierno, el Canijo de Jerez, Teo Cardalda (Golpes Bajos/Cómplices), Miguel Costas (Siniestro Total), Bernardo Vázquez (The Refrescos) y Alfonso Aguado (Inhumanos).

Con una trayectoria que incluye casi dos mil conciertos dentro y fuera de España, No me Pises que Llevo Chanclas ha logrado crear un espectáculo en el que la buena música y el humor se entrelazan, ofreciendo siempre una descarga de energía inigualable.