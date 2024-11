Xela ITI destaca los puntos clave de su centralita integrada como solución esencial para hospitales y residencias

La compañía con más de 20 años de experiencia en Comunicaciones y Tecnologías de la Información presenta su solución de integración que permite la comunicación fluida entre su centralita y los sistemas hospitalarios y residencias, incluyendo registros médicos y sistemas de paciente-enfermera, garantizando una atención más ágil y segura Xela ITI, con más de 20 años de experiencia en Comunicaciones y Tecnologías de la Información, se ha consolidado como un referente en la integración de sistemas de comunicación en el sector sanitario. Con sedes en Barcelona y Huesca, y una cartera de clientes que abarca Cataluña y Aragón, la empresa ha desarrollado una solución innovadora que permite a hospitales y residencias mejorar sus flujos de trabajo y la calidad del servicio a través de su centralita para hospitales y residencias.

La salud, un sector donde la eficiencia y la rapidez en la comunicación son esenciales

Por eso, la integración de los sistemas de comunicación de un centro hospitalario o una residencia con los registros médicos y otros sistemas internos, como el de paciente-enfermera, es crucial para garantizar que la atención al paciente sea oportuna y efectiva.

Conscientes de esta necesidad, la empresa ha diseñado una centralita que no solo se adapta a las exigencias actuales del sector, sino que también se anticipa a las futuras demandas de interoperabilidad y seguridad.

Integración sin fisuras con sistemas hospitalarios

La centralita desarrollada por Xela ITI ha sido diseñada para integrarse de manera fluida con diversos sistemas hospitalarios y de residencias. Esto incluye la capacidad de interactuar con los registros electrónicos de salud (EHR por sus siglas en inglés) y los sistemas de gestión de información hospitalaria (HIS), facilitando el acceso a la información crítica del paciente en tiempo real. De este modo, se logra una coordinación más eficiente entre el personal médico, los administradores y los cuidadores, reduciendo los tiempos de respuesta y minimizando errores.

Una de las características distintivas de esta Centralita para Hospitales y Residencias es su integración con los sistemas de comunicación paciente-enfermera, un elemento clave en la atención de pacientes en residencias y hospitales. Este sistema permite que las alertas y solicitudes de los pacientes sean canalizadas directamente a los dispositivos móviles o estaciones de trabajo del personal de enfermería, mejorando significativamente la respuesta a las necesidades del paciente.

Mejora de la seguridad y la eficiencia operativa

Además de su capacidad de integración, esta centralita se destaca por su robustez en materia de seguridad. Dada la sensibilidad de los datos que maneja el sector sanitario, la solución incorpora cifrado de extremo a extremo y protocolos de seguridad avanzados para proteger la información del paciente y garantizar la confidencialidad en todas las comunicaciones.

Asimismo, la centralita permite la gestión y análisis de llamadas, lo que ayuda a identificar áreas de mejora en la atención al paciente y a optimizar los recursos del centro. Los administradores pueden acceder a informes detallados sobre los tiempos de respuesta del personal, la frecuencia de las comunicaciones y otros indicadores clave de rendimiento. Esta capacidad de análisis contribuye a la toma de decisiones informadas, lo que se traduce en una mejor planificación y asignación de recursos.

Implementación personalizada y soporte constante

Cada hospital o residencia tiene necesidades únicas, y Xela ITI lo entiende perfectamente. Por eso, la empresa ofrece soluciones personalizadas que se adaptan a las particularidades de cada cliente. El equipo de asesores trabaja estrechamente con los responsables de TI de las instituciones para diseñar e implementar una centralita que se integre perfectamente con sus sistemas existentes, sin interrumpir el funcionamiento diario del centro.

Además, Xela ITI proporciona soporte continuo, garantizando que cualquier inconveniente técnico sea resuelto de manera rápida y eficaz. Este compromiso con el servicio postventa es una de las razones por las que la compañía ha logrado mantener una relación de confianza a largo plazo con sus clientes en Cataluña y Aragón.

Un salto hacia la digitalización del sector sanitario

La propuesta no solo responde a las necesidades actuales del sector, sino que también se alinea con las tendencias globales hacia la digitalización y la telemedicina. Y es que, al facilitar la integración con otros sistemas, la empresa contribuye a la creación de un entorno más conectado y eficiente, que es fundamental para la evolución de la atención sanitaria.

En un momento en que la tecnología juega un papel crucial en la mejora de los servicios de salud, la empresa demuestra que la innovación no está reñida con la accesibilidad y la seguridad. El motivo es que su centralita no solo mejora la comunicación dentro de las instalaciones sanitarias, sino que también sienta las bases para futuras implementaciones de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el internet de las cosas (IoT).