Infocopy facilita el trabajo remoto con sus avanzadas soluciones en la nube

El líder en soluciones de impresión y consultoría de procesos de negocio en Zaragoza presenta sus innovadoras soluciones en la nube, diseñadas para permitir a los empleados acceder y utilizar funciones de impresión y escaneo desde cualquier ubicación, mejorando así la eficiencia del trabajo remoto Infocopy, empresa líder en soluciones de impresión y Business Partner Premium de Kyocera Document Solutions, ha dado un paso adelante en la adaptación de las empresas a las necesidades del trabajo remoto. Así, con sus avanzadas soluciones en la nube, permite a los empleados de sus clientes acceder y utilizar funciones de impresión y escaneo de forma remota, facilitando así un entorno de trabajo más flexible y eficiente.

El ritmo de vida actual desde la pandemia ha acelerado la transición hacia modelos de trabajo remoto en muchas empresas, lo que ha resaltado la necesidad de contar con herramientas que permitan mantener la productividad y la conectividad, independientemente de la ubicación física de los empleados.

Soluciones en la nube

La empresa, consciente de esta realidad, ha desarrollado soluciones en la nube que permiten gestionar las funciones de impresión y escaneo desde cualquier dispositivo con acceso a internet, lo que garantiza que los flujos de trabajo no se interrumpan.

Ideas para una conectividad sin límites

En esta línea, las soluciones en la nube de Infocopy ofrecen una serie de ventajas clave para las empresas que buscan mejorar la productividad de sus empleados mientras trabajan de forma remota. Entre ellas, destaca la capacidad de imprimir y escanear documentos desde cualquier ubicación, sin necesidad de estar físicamente en la oficina. Esta funcionalidad es especialmente útil para equipos distribuidos geográficamente o para aquellos empleados que deben viajar con frecuencia.

"La flexibilidad es fundamental en el entorno laboral actual, y nuestras soluciones en la nube están diseñadas para ofrecer ayuda en este aspecto", comenta Diego Laurenti, Director General de Infocopy. "Ya no es necesario estar en la oficina para acceder a las herramientas de impresión y escaneo. Con estas soluciones, los empleados pueden trabajar de manera más eficiente, independientemente de dónde se encuentren".

Además, estas soluciones en la nube están diseñadas para integrarse perfectamente con las infraestructuras de TI existentes en las empresas, lo que facilita su implementación sin necesidad de grandes inversiones adicionales. Todo ello es especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas que buscan optimizar sus operaciones sin incurrir en costes elevados.

Seguridad y control total desde cualquier lugar

Por otra parte, una de las principales preocupaciones de las empresas que adoptan el trabajo remoto es la seguridad de sus datos. Para solucionarlo, las soluciones en la nube de Infocopy abordan este desafío mediante la implementación de protocolos de seguridad avanzados que garantizan la protección de la información, tanto durante la transmisión como en el almacenamiento. Así, los empleados pueden imprimir y escanear documentos confidenciales con la tranquilidad de saber que sus datos están protegidos por cifrado de extremo a extremo y medidas de autenticación robustas.

Además, estas soluciones en la nube ofrecen herramientas de gestión que permiten a los administradores de TI monitorizar y controlar el uso de las funciones de impresión y escaneo de forma remota. Esto incluye la capacidad de establecer permisos de usuario, controlar el acceso a determinados dispositivos y generar informes detallados sobre el uso de los recursos. De esta manera, las empresas pueden mantener un alto nivel de control y seguridad, incluso cuando sus empleados trabajan desde fuera de la oficina.

Un futuro flexible y conectado

Las soluciones en la nube de Infocopy representan un paso significativo hacia un futuro laboral más flexible y conectado. Al permitir que los empleados accedan a las funciones de impresión y escaneo desde cualquier lugar, no solo está facilitando el trabajo remoto, sino que también está redefiniendo lo que significa trabajar en la era digital. Con su enfoque en la innovación y la seguridad, Infocopy sigue siendo un socio de confianza para empresas que buscan mantenerse competitivas en un mundo cada vez más digitalizado.