La última noche en Tremore Beach. Género : thriller psicológico y sobrenatural Páginas : 410 Autor : @mikel.santiago.escritor Editorial : @edicionesb_es

Con motivo del estreno en @netflixES de la miniserie, he querido recuperar esta novela y me la he ventilado en tres días.

Siendo una de las primeras novelas de Mikel, ya se intuía esa capacidad suya para dar forma a las historias y crear una ambientación tan peculiar.

Aunque es una novela corta y la primera mitad es una sucesión de contexto, narración de situación en la que Mikel nos muestra un retrato de los vecinos y costumbres de Clembuurran y de su particular lucha personal y emocional por el divorcio y por recomponerse.

SINOPSIS

Peter Harper (aquí vemos la costumbre del autor a hacer referencias de películas y series, quizás un homenaje al Peter Parker de Spiderman) además de infinidad de referencias musicales dado que Santiago tiene una banda de música y es muy aficionado, es un compositor de música para películas, en crisis tras un complicado divorcio, que acaba aislándose en la playa de Tremore Beach a pocos kilómetros de sus vecinos, Leo y Marie, con quienes entabla una amistad. Durante una noche de tormenta, Peter sufre un accidente y le atraviesa un rayo produciéndole efectos adversos. A pesar de la recomendación de reposo absoluto y la prescripción médica, Peter empieza a padecer una serie de visiones o premoniciones en las que aparecen sus vecinos así como Judy, la dueña de la pensión del pueblo, con quien mantiene una relación romántica. Peter deberá descubrir a que se deben esas visiones y que intentan decirle antes de que sea demasiado tarde.



ESTRUCTURA NARRATIVA

Quizás sobran algunas páginas o fragmentos, como hablar sobre aspectos de grupos de música o el plan que ha hecho con los niños, algo a lo que Mikel nos tiene acostumbrados en todas sus novelas. Pero es cierto que ha ganado en destreza narrativa y tiene un estilo característico, sabe dar forma a un thriller que siendo escrito hace diez años se mantiene con buen ritmo y buen perfil de los personajes.

Sabe describir la ambientación, los personajes y la acción, sabe generar intriga y mantenerte en vilo.

OPINION PERSONAL

Me ha gustado la combinación de toques sobrenatural con parte de thriller a lo que soy tan aficionada. Además Mikel construye con maestría la parte del thriller confeccionando una inquietante historia en torno a los vecinos de Peter.

Maneja perfectamente los códigos narrativos de este género.

Nota: 6/10.

Si bien es cierto que la serie llevada a Netflix de manos del director Oriol Paulo es mucho más extensa y se recrea en el desarrollo de una historia con elementos inexistentes en la novela.