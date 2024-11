Cerrajeros Madrid JVM reafirma su compromiso social con la Comunidad de Madrid

Cerrajeros Madrid JVM, líder en seguridad y cerrajería en la Comunidad de Madrid, lanza su iniciativa "Seguridad para Todos", un programa que refuerza la protección de comunidades vulnerables a través de la donación de cerraduras de alta seguridad y talleres educativos. Este esfuerzo busca garantizar que la seguridad no sea un lujo, sino un derecho accesible para todos los madrileños Cerrajeros Madrid JVM, líder en soluciones de cerrajería y seguridad en la Comunidad de Madrid, ha lanzado una ambiciosa iniciativa de responsabilidad social que busca reforzar la seguridad en comunidades vulnerables y apoyar a organizaciones benéficas locales. Este programa marca un hito en el compromiso de la empresa con el bienestar de los madrileños, demostrando que la seguridad es un derecho y no un privilegio.

Un proyecto con propósito: seguridad para todos

Bajo el lema "Seguridad para Todos", la empresa ha iniciado un programa de donación de cerraduras de alta seguridad a familias de bajos recursos y a organizaciones sin ánimo de lucro que necesitan proteger sus instalaciones. Este esfuerzo no solo se enfoca en proporcionar productos de calidad, sino también en ofrecer servicios gratuitos de instalación y asesoramiento personalizado.

"El objetivo es garantizar que cada madrileño, independientemente de su situación económica, tenga acceso a una vivienda segura y protegida. Sabemos que la seguridad tiene un impacto directo en la calidad de vida, y este programa refleja nuestro compromiso con quienes más lo necesitan", destacó Jorge V, gerente general de Cerrajeros Madrid JVM.

Impacto real en la Comunidad

Desde su lanzamiento, la iniciativa ha beneficiado a más de 50 familias y 10 organizaciones locales en distritos como Carabanchel, Vallecas y Usera, áreas con una alta incidencia de robos según datos recientes. Estas familias han recibido cerraduras antibumping certificadas, diseñadas para resistir técnicas comunes de robo, y han contado con la instalación profesional de los técnicos de Cerrajeros Madrid JVM, quienes garantizan un trabajo impecable y adaptado a las necesidades específicas de cada hogar.

Por otro lado, las organizaciones benéficas, como comedores sociales y refugios comunitarios, han expresado su gratitud por esta colaboración. "Gracias a esta donación, nuestros usuarios y trabajadores se sienten más seguros. Saber que nuestras puertas están protegidas nos da tranquilidad para seguir ayudando a quienes más lo necesitan", comentó el director de un refugio en Vallecas.

Talleres educativos: más allá de las cerraduras

Como parte de este programa, Cerrajeros Madrid JVM también está organizando talleres educativos en comunidades locales. Estas sesiones tienen como objetivo enseñar a los vecinos a identificar vulnerabilidades en sus hogares y adoptar prácticas preventivas para reducir el riesgo de intrusiones.

Durante estos talleres, los expertos de la empresa realizan demostraciones prácticas, como el uso correcto de las cerraduras modernas, la importancia de reforzar puertas y ventanas, y cómo evitar errores comunes, como dejar llaves escondidas en lugares predecibles. Los asistentes también aprenden a detectar señales de intentos de manipulación en sus cerraduras y cómo actuar en caso de emergencia.

"Creemos que la seguridad no se limita a los productos; también es cuestión de conocimiento. Empoderar a las comunidades para que tomen el control de su seguridad es parte fundamental de nuestra misión", añadió Jorge V.

Compromiso a Largo Plazo

La empresa no considera esta iniciativa como un esfuerzo aislado, sino como el inicio de un compromiso sostenido con la comunidad. En los próximos meses, Cerrajeros Madrid JVM planea expandir el programa a otros municipios de la Comunidad de Madrid, incluyendo áreas como Getafe, Leganés y Alcorcón. Además, están explorando la posibilidad de asociarse con gobiernos locales y otras empresas para ampliar el alcance del proyecto.

"Queremos que este programa sea un ejemplo de cómo las empresas pueden marcar una diferencia real en la vida de las personas. Nuestra visión es construir un Madrid más seguro para todos, trabajando mano a mano con las comunidades", expresó el gerente general.

Testimonios que Inspiran

El impacto del programa no solo se mide en números, sino también en las historias de quienes han sido beneficiados. Aquí algunos testimonios:

"Mi hija y yo nos sentimos mucho más tranquilas después de que instalaran la nueva cerradura. Antes me daba miedo salir de casa, pero ahora sé que estamos protegidas. Estoy muy agradecida por esta ayuda", Ana G., vecina de Carabanchel.



"En nuestro comedor social manejamos alimentos y productos donados que son esenciales para muchas familias. Tener una seguridad adecuada era un problema, pero ahora podemos concentrarnos en lo importante: ayudar a otros", Rosa M., directora de una organización en Usera.

Estos testimonios reflejan el cambio positivo que está generando Cerrajeros Madrid JVM en la vida de las personas y las comunidades más vulnerables.

Sobre Cerrajeros Madrid JVM

Con más de una década de experiencia, Cerrajeros Madrid JVM es reconocida como una de las empresas de cerrajería más confiables y avanzadas de la región. Su equipo, compuesto por técnicos altamente capacitados, está disponible 24/7 para atender emergencias, realizar instalaciones y ofrecer soluciones personalizadas.

La empresa se especializa en la instalación de cerraduras de alta seguridad, sistemas inteligentes y servicios de apertura de puertas sin daños. Su enfoque combina rapidez, profesionalismo y un compromiso genuino con la satisfacción del cliente.

Cómo participar o solicitar ayuda

Para quienes deseen sumarse al programa, ya sea como beneficiarios o colaboradores, Cerrajeros Madrid JVM ha habilitado una sección especial en su sitio web. Allí, las familias interesadas pueden solicitar una evaluación gratuita, y las organizaciones pueden registrarse para recibir apoyo.

Además, la empresa invita a otras entidades y personas interesadas a contribuir al proyecto mediante donaciones de materiales o recursos que permitan extender el alcance del programa.

"Este es un esfuerzo colectivo. Cuantas más personas y organizaciones se unan, mayor será el impacto. Invitamos a todos los que comparten nuestra visión de un Madrid más seguro a ser parte de esta iniciativa", señaló Jorge V.

Para más información sobre esta iniciativa o sobre los servicios de Cerrajeros Madrid JVM, se puede visitar www.cerrajeromadrid24h.madrid o contactar directamente al equipo de relaciones públicas.